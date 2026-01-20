Fiesta Nacional del Chamamé: así es la grilla de la quinta noche con presencia de La Sole

La Fiesta Nacional del Chamamé tendrá este martes 20 de enero su quinta noche consecutiva en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en la ciudad de Corrientes, en el marco de la 35ª edición del evento. Se destaca la presentación de Soledad Pastorutti como uno de los atractivos de la noche.

Luego de un primer fin de semana con una asistencia estimada en 8 mil personas por noche, según informaron fuentes policiales a El Litoral, el festival continúa con una programación que reúne a artistas locales, regionales y figuras nacionales e internacionales.

Durante el fin de semana pasaron por el escenario Iván Ruiz, Paquito Aranda, Marcia Müller y otros referentes del género. En tanto, el lunes 19 se presentaron La Pilarcita, Simón de Jesús Palacios, Christian Herrera y Los Príncipes de Misiones.

Grilla para el martes – Día 5

Bianca Almirón y Carolina Maidana

Canta Chaco

María Eugenia Gallardo

David Díaz Marchetto

Guaranítica

Las Voces Che Rajy

Los Majestuosos del Chamamé

Los Matuá Mercedeños

Martina Velazco

Matías Geneyro

Nahir Rodríguez

Nostalgias Mburucuyanas

Renato Fagúndez (BR)

Rudy Flores / Joel Tortül

Soledad

Tradicional 6

Tupá Noy

Yamandú Costa (BR) y Facundo Rodríguez

Entradas: precios y puntos de venta

En cuanto a las entradas, la organización informó que, debido a la demanda, se amplió el horario de atención de la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera, que funciona de 9 a 21. También se venden tickets en el Anfiteatro Cocomarola desde las 19 y a través de la plataforma online Weepas.

Los valores son de $7.000 con ingreso permitido hasta las 21.30 y de $9.000 sin límite horario. Abonan entrada las personas a partir de los 13 años. Quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad ingresan sin cargo, junto al acompañante autorizado. Además, jubilados y pensionados provinciales acceden a un descuento del 20%.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la transmisión completa del festival se puede seguir mediante streaming por YouTube y Corrientes Play. También es posible ver el evento por televisión a través de la TV Pública, dentro de su programación de festivales de verano.