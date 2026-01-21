Por segunda noche consecutiva se agotaron las entradas para la Fiesta del Chamamé

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé vive su momento de mayor efervescencia. Por segunda jornada consecutiva, la organización anunció que se han agotado todas las entradas disponibles, esta vez para la sexta luna de festival.

La masiva respuesta del público obligó a suspender la venta en las boleterías físicas del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, confirmando que el predio lucirá una vez más a su máxima capacidad.

Este nuevo "sold out" ratifica el éxito de la edición 2026, que tras superar las inclemencias climáticas del inicio, ha logrado una convocatoria récord a mitad de semana.

Desde el Instituto de Cultura comunicaron oficialmente que no se habilitará expendio de tickets en los ingresos, por lo que se recomienda no asistir en caso de no tener entradas.

Los protagonistas de la sexta noche

La grilla de este miércoles combina el virtuosismo instrumental con la potencia del chamamé bailable y tradicional, lo que explica el interés del público local y de los visitantes del resto del país y el Mercosur. Entre los artistas más esperados se destacan:

Chango Spasiuk: el acordeonista misionero que lleva el género a planos universales.

Las Hermanas Vera: máximas referentes del canto femenino y la identidad correntina.

Lázaro Caballero: el formoseño que moviliza a una multitud de jóvenes con su estilo campero.

Operativo y transmisión

Debido a que se espera un predio colmado, las autoridades de seguridad recordaron que las puertas del anfiteatro se abrirán a las 19:00 para facilitar un ingreso ordenado. El inicio del espectáculo está previsto para las 20:00.

Para quienes quedaron fuera de esta jornada histórica, el Gobierno de la Provincia garantiza la cobertura a través de Corrientes Play y el canal oficial de YouTube, además de la red de canales que integran la cadena nacional e internacional de transmisión.