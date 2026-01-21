La Sole renovó su compromiso chamamecero en una noche protagonizada por el lujo musical

VERONICA ECHEZRRAGA

Espontánea, respetuosa, generosa y talentosa, Soledad se lució con un espectáculo superior a los presentados por ella misma en ediciones anteriores y, sin querer, tuvo un cierre totalmente fuera del libreto. Su recital del martes en la Fiesta Nacional del Chamamé volvió a subir la vara para los artistas de otros géneros que participan de esta celebración popular. Con entradas agotadas y gente molesta por haber quedado afuera, la velada contó con propuestas que prestigian y elevan el género, como fue el caso, por ejemplo, de Rudy Flores y el tecladista santafesino Joel Tortul, quienes presentaron un concierto sonoro hipnótico.

El show de guitarras del brasilero Yamandu Costa y el correntino Facundo Rodríguez resultó altamente placentero hasta para los oídos más exigentes y lo mismo sucedió con el brasilero montielero Renato Fagundes que año tras año potencia la calidad de sus espectáculos. La esquínense Martina Velázco fue una de las lindas sorpresas que trajo la medianoche del martes y el Ballet Oficial volvió a enamorar con un relato bien local contado a través de la música, la danza, las luces y el vestuario. Durante la madrugada, el baile llegó con fuerza tras la aparición de “Los Majestuosos del Chamamé”.

La 35.ª Fiesta Nacional del Chamamé cumplió cinco noches en el Anfiteatro Cocomarola considerado por muchos como el templo de este género. Luego de que la cuarta jornada fuera blanco de aplausos y críticas (en igual proporción) debido al estilo musiquero que sonó casi de principio a fin, la noche del martes fue, a nivel artístico, impecable, pero no así en cuanto a lo organizativo. ¿Cuál fue la falla? Las entradas.

En honor a la verdad, hay que decir que una de las características de esta fiesta es la cantidad de entradas que cada año se regalan. Según pudo saberse, quienes tienen la posibilidad de acceder a ellas deben ingresar al predio antes de las 21.

Después están los que compran sus tickets y tienen dos opciones: la primera y más económica es para los tempraneros, pues el ingreso corta antes de las 22; y la segunda opción es la de adquirir entradas un poquito más costosas, pero sin horario de ingreso, es decir, que con ellas se puede entrar al anfiteatro sin estar limitados por el reloj.

Lo que pasó el martes fue que la gente se agolpó en la entrada del Cocomarola varias horas antes de que se abrieran las puertas y por eso el predio se llenó temprano.

Frente a esta situación, hubo quienes aseguraron haber quedado fuera pese a tener entradas compradas. Parte de la prensa acreditada para la celebración también quedó fuera, a pesar de que el sistema de acreditaciones es justamente para garantizar el ingreso de los profesionales que tienen la tarea de cubrir la fiesta.



La elegida del público

Si bien este año la fiesta grande viene experimentando llenos totales desde la primera noche, el colapso del martes se debió seguramente a la presencia de Soledad Pastorutti, una de las cantoras favoritas del público chamamecero. Y es que ir a la fiesta cuando canta Soledad, es garantía de satisfacción y esta no fue la excepción.

En un anfiteatro desbordado, Sole irrumpió en escena cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada y lo hizo con una hermosa versión de Bañado Norte canción que fue seguida por Coplas de la Orilla.

Además de cantar, la artista de Arequito habló con el público, bailó y agradeció por el afecto que recibe cada vez que pisa Corrientes. Contó que la primera vez que vino tuvo miedo debido al respeto que tiene el chamamecero por su género y hoy se siente privilegiada por el amor que recibe cada vez que llega a esta parte del país.

“Me honran de corazón”, aseguró y contó que cuando era chica ella cantaba chamamé y trataba de imitar a Teresa Parodi. “Un día me dijeron que para triunfar yo tenía que tener personalidad propia, no debía parecerme a los que me gustaban.

Fue entonces que dejé de cantar chamamé”, contó con nostalgia. A esta historia le siguió un repertorio muy “Parodi” con canciones como “Apurate José” y “Cielo de Mantilla” interpretada con la sanmigueleña Sofi Morales, quien también la acompañó en varios temas más; uno fue “Como un Cisne”, para el cual invitó al acordeonista correntino Damián Ayala. En este sentido vale resaltar el lugar importante que esta vez le dio Soledad al acordeón en su banda de músicos.

Dos fueron los temas ajenos al chamamé que la artista interpretó y en ambos casos pidió permiso para hacerlo. Fueron “Hoja en Blanco”, versión chamamé y un candombe que ella acababa de lanzar, “Como que no”.

Sofi fue fundamental para los últimos minutos de este espectáculo, ya que la correntina cantó con Sole el emblemático Kilómetro 11.



Fuera del libreto

Párrafo aparte merece el final de la presentación de la cantante santafesina porque lo ocurrido sorprendió a todos, incluso a la misma Soledad. Sucede que, mientras las dos artistas estaban entusiasmadas con Kilómetro 11 subió al escenario un jovencito y se sumó al canto. Era Ezequiel Romero quien desde hace varios días venía usando sus redes sociales para pedir que etiqueten a Soledad para cantar con ella.

“Yo soy del grupo Angiru y nos presentamos el sábado”, aprovechó para contar el chico de 17 y preguntó: “Yo subí a las redes un video ¿te llegó?”. Sole, totalmente sorprendida, reconoció que no vio lo que el chico le había mandado: “Yo solamente te saludé y vos subiste al escenario”, dijo entre risas y lo felicitó por el ímpetu y esa personalidad avasallante. “Así fue como yo llegué al escenario de Cosquín”, marcó.



Sonidos sublimes

Cualquiera puede tocar o cantar chamamé, pero muy pocos saben ejecutarlo de manera magistral y Rudy Flores es uno de ellos. El guitarrista tiene el talento de hacer que las notas suenen a palabras refinadas y sublimes.

Sus presentaciones sonoras son muy esperadas por los amantes del chamamé de calidad y este año el artista quiso compartir escenario con un colega santafesino que toca con el cuerpo y con el alma. Joel Tortul es tecladista e integra el Trio Garupá que reversiona canciones de Ramón Ayala. La unión de ambos sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero regaló a la quinta luna chamamecera un momento único.

Otro que sabe hacer hablar a la guitarra es el brasilero Yamandú Costa que el martes eligió compartir escenario con el correntino Facundo Rodríguez. “El hombre hace las fronteras y los pájaros las pasan por arriba. Por eso acá hay un brasilero apasionado por el chamamé” dijo. Los guitarristas ofrecieron un repertorio totalmente propio.

El tercero que este martes mostró cómo se hace buen chamamé fue el brasilero montielero Renato Fagundes quien se subió al escenario con una propuesta que superó a la presentada en años anteriores. “Unos colegas estuvieron tocando canciones mexicanas y chilenas con ritmo de chamamé. Yo prefiero tocar canciones de Montiel que son garantía”, dijo y plantó así su postura sobre la reversión a chamamé de temas modernos de otros géneros. Renato y su acordeón interpretaron “General Madariaga”, “Paraje Salvador”, “Gente de ley” y hasta un tema propio titulado “Uruguayana” que fue muy ovacionado.

Los que también hicieron buen chamamé y defendieron las raíces del género fueron los integrantes de Nostalgia Mburucuyana.

Excelencia

La del martes fue una noche de excelencia que contó con la presentación de artistas de la talla de Guaranítica, Eugenia Gallardo, Los Matua Mercedeños y la sorpresa de la noche fue Martina Velázco que con una voz privilegiada y gran manejo de escenario demostró que tiene mucha proyección. Ya entrada la madrugada, Los Majestuosos del Chamamé pusieron a bailar al público.



Esta noche

Para esta noche las entradas ya están agotadas. La grilla es fuerte, pues incluye nombres como el Chango Spasiuk, Coquimarola y su conjunto, Las Hermanas Vera, que tienen a Gicela Méndez Ribeiro como invitada, Paula Basalo, Miriam Beatriz de Paraguay, Lorena Larreta Catterino y Lázaro Caballero.