"Voy a cantar chamamé": la promesa del Chaqueño Palavecino antes de su presentación en Corrientes

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé se prepara para una despedida histórica. Para este domingo 25 de enero, la organización confirmó que las localidades están totalmente agotadas, asegurando un marco de público imponente en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

El gran atractivo de la noche será el desembarco del Chaqueño Palavecino, quien compartirá escenario con Los Alonsitos en una apuesta que busca reivindicar el sonido tradicional de la región.

El anuncio del artista salteño no fue casual. "Este domingo vamos a estar con Los Alonsitos cantando en ese gran festival de chamamé que tienen ustedes, hermanos correntinos, y voy a cantar chamamé", enfatizó el intérprete.

La aclaración llega tras el malestar que generó la presentación de Los Nocheros en la noche inaugural, quienes fueron blanco de duras críticas por incluir solo una pieza del género en todo su repertorio.

Un repertorio con identidad litoraleña

Decidido a evitar controversias y honrar la invitación, Palavecino adelantó que su paso por el escenario "Osvaldo Sosa Cordero" incluirá éxitos ineludibles. Tras entonar una estrofa de "Forastero del Iberá" en un video promocional, el cantor aseguró que recorrerá varios clásicos que forman parte del cancionero popular de Corrientes.

Esta presentación conjunta con Los Alonsitos promete ser uno de los puntos más altos de la edición 2026, fusionando la potencia vocal del monte salteño con la frescura y el oficio de uno de los grupos más queridos del género local.

Teresa Parodi y el regreso de los grandes

La grilla del domingo no solo se apoya en el fenómeno de masas del Chaqueño. El cierre de la "Fiesta Grande" tendrá una densidad artística notable con figuras que definen la identidad de la provincia:

Teresa Parodi: la reconocida cantautora regresa para aportar su poesía y compromiso con el paisaje correntino.

Los Bofill: con la vigencia de su apellido, garantizan el sapucay y la emoción de la gente.

Juancito Güenaga: el maestro de Curuzú Cuatiá pondrá el ritmo necesario para el baile en las gradas.

Hermanos Guedes: desde Brasil, ratificando la integración regional del género.

Tony Rojas: aportando su trayectoria al cierre de la edición.

Con el Patrimonio de la Humanidad como bandera, la ciudad se prepara para una madrugada de lunes que promete extenderse hasta el amanecer, cerrando una de las ediciones más exitosas de los últimos años en términos de convocatoria y ventas.