La Fiesta Nacional del Chamamé agotó las entradas por cuarto día consecutivo

El fenómeno de convocatoria de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé no tiene precedentes cercanos. Por cuarta jornada consecutiva, la organización anunció este viernes que se agotaron todas las localidades disponibles para acceder al Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

La demanda sostenida de tickets ha superado todas las previsiones, consolidando una semana de asistencia perfecta en la "Fiesta Grande".

Desde el Instituto de Cultura comunicaron de manera oficial que ya no es posible adquirir tickets en los puntos de venta físicos, como el Teatro Vera, ni a través de la plataforma virtual weepas.ar. Asimismo, se advirtió que no se habilitará la venta de entradas en las boleterías del predio, por lo que se solicitó a quienes no posean su pase abstenerse de concurrir a la zona.

Operativo de ingreso anticipado

Ante la certeza de un predio operando al máximo de su capacidad, las autoridades decidieron adelantar la apertura de puertas para las 19:00. Se instó a los asistentes a concurrir con suficiente antelación para evitar aglomeraciones y demoras en los controles de seguridad y molinetes, recordando que el inicio de las actuaciones está previsto para las 20:00.

La racha de "sold out" comenzó el martes con la llegada de Soledad Pastorutti, continuó el miércoles con el fenómeno de Lázaro Caballero, y se extendió al jueves con el histórico encuentro entre Los de Imaguaré y Jorge Rojas, sumado a la energía de Los Tekis.

Grilla para este viernes y el remanente final

Para esta octava luna, el escenario "Osvaldo Sosa Cordero" recibirá a destacados exponentes del género que garantizan la calidad del espectáculo:

Diego Gutiérrez: El virtuoso acordeonista de Ita Ibaté.

Fuelles Correntinos: La esencia del sonido tradicional.

Grupo Irundy: Aportando la frescura y armonía de sus voces.

Respecto a lo que queda del festival, la organización informó que para este sábado aún existe un pequeño remanente de tickets disponibles, los cuales podrían agotarse en las próximas horas. En contraste, la jornada de clausura del domingo —que contará con Teresa Parodi, Los Alonsitos junto al Chaqueño Palavecino, Juancito Güenaga y Los Bofill— ya tiene todas sus localidades vendidas desde hace días.

Orden de actuación (sujeta a modificaciones que decida la producción)