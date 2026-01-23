Fiesta Nacional del Chamamé: así es la grilla para la octava noche en Corrientes

La Fiesta Nacional del Chamamé tendrá este viernes 23 de enero su octava noche consecutiva en el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes. La jornada comenzará a las 20 y forma parte del tramo final del festival, que se extenderá hasta el 25 de enero.

La actividad se desarrollará en el escenario mayor Osvaldo Sosa Cordero, con la participación de artistas locales, provinciales y de la región, además de representantes de Paraguay. Entre los nombres destacados de la noche figuran Humberto Falcón y Diego Gutiérrez.

Cabe destacar el cambio de día en la presentación de Los Alonsitos junto a El Chaqueño Palavecino. Finalmente, este show tendrá lugar el domingo, y no el viernes como figuraba en la grilla oficial difundida inicialmente.

Viernes – Día 8 (orden alfabético)

Adolfo Alegre

Avareko

Carlitos Zacarías y su banda

Diego Gutiérrez

Dúo Bote

Fuelles Correntinos

Grupo Irundy

Hugo Leiva y su nueva estirpe

Humberto Falcón

Juan Pablo Barberán

La Raíz Chamamecera

Piko Frank

Néstor Acuña

Óscar Mambrín

Paloma Trevisan and the Allpargatas

Quinteto Cocomarola

Sangre Paiubrera

Silvina Escalante

Entradas: precios y puntos de venta

La boletería del Teatro Vera funciona de 9 a 21, debido a la demanda. También se venden tickets en el Anfiteatro Cocomarola desde las 19 y a través de la plataforma online Weepas.

Los precios son de $7.000, con ingreso permitido hasta las 21.30, y de $9.000 sin límite horario. Abonan entrada las personas a partir de los 13 años. Quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad ingresan sin cargo junto a un acompañante autorizado. Jubilados y pensionados provinciales acceden a un descuento del 20%.

Para quienes no asistan de manera presencial, la Fiesta Nacional del Chamamé se transmite en vivo vía streaming por YouTube y Corrientes Play. Además, el festival puede verse por televisión a través de la TV Pública, dentro de su programación de festivales de verano.