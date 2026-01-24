Por qué Fuelles Correntinos no tocó en la octava noche de la Fiesta Nacional del Chamamé

Lo que prometía ser una de las presentaciones destacadas de la octava luna de la Fiesta Nacional del Chamamé terminó en un inesperado conflicto institucional. El grupo Fuelles Correntinos anunció de manera oficial la suspensión de su show en el Anfiteatro Cocomarola, apuntando contra la organización del festival por el horario asignado para su salida a escena.

A pesar de que el Instituto de Cultura había ratificado su presencia en la grilla del viernes —jornada que operó con entradas agotadas—, el dúo decidió no subir al escenario "Osvaldo Sosa Cordero". Según explicaron, la medida se tomó tras agotar las instancias de negociación con la logística del evento, sin obtener una franja horaria que consideraran acorde a su propuesta artística.

El comunicado de la discordia

En un descargo publicado en sus canales oficiales, el conjunto fue tajante sobre los motivos del desplante. "Lamentablemente, tras las gestiones realizadas, no se ha logrado un acuerdo con la organización respecto al horario asignado para la presentación", señalaron desde la administración de Fuelles Correntinos.

Los artistas enfatizaron que su decisión responde a una "firme convicción" de que el género y el público merecen espacios que honren el esfuerzo y la trayectoria. "Nuestra prioridad será siempre defender la excelencia y el respeto que nuestra expresión cultural merece", sentenciaron, lamentando no poder encontrarse con sus seguidores en esta edición 2026.

Tensión con los artistas locales

Este nuevo episodio suma tensión a la relación entre los músicos regionales y la producción del festival. Cabe recordar que, días atrás, el grupo Tupa Noy también manifestó un fuerte malestar tras haber sido relegado a las 3 de la mañana, actuando sin transmisión oficial y con el predio ya desconcentrado.