Carnaval de Corrientes: las obras clave que se hicieron en el corsódromo Nolo Alías

Bajo el título de "Capital Nacional del Carnaval", la ciudad se prepara para el inicio del Carnaval Provincial 2026. Este sábado, a las 21:30, el gobernador Juan Pablo Valdés dejará oficialmente inaugurada la temporada en el corsódromo Nolo Alías, ubicado en la zona del Perichón.

La apertura llega tras un mes de trabajos intensos que involucraron a más de 200 operarios para transformar la logística y accesibilidad del predio.

Desde el Gobierno de Corrientes señalaron que la inversión no solo apunta al brillo del espectáculo, sino a posicionar al predio como un motor clave para la economía local. Según el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, la agenda de verano funciona como una "motorización" para la actividad económica regional, atrayendo a turistas que eligen la provincia como destino de referencia.

Obras estratégicas: Accesibilidad y Energía Solar

Uno de los saltos cualitativos más importantes de esta edición tiene que ver con la comodidad de los asistentes. El subinterventor del Invico, Mario Piñeyro, detalló que se construyó una nueva entrada de doble vía que desemboca en un estacionamiento pavimentado de 740 metros de concreto.

Este sector tiene capacidad para 1.000 vehículos y cuenta con una novedad sustentable: iluminación LED alimentada íntegramente por paneles solares instalados en el lugar. Además, se duplicó la capacidad sanitaria con la instalación de 16 baños contenedores (equivalentes a 300 baños químicos) y unidades exclusivas para los comparseros.

Solución a problemas históricos

Un punto crítico que fue resuelto para este Carnaval Provincial 2026 es el drenaje pluvial. Históricamente, las lluvias previas al desfile generaban anegamientos en las cabeceras del corsódromo. "Hoy contamos con un sistema de canales y pendientes que garantiza el escurrimiento rápido del agua", aseguró Piñeyro.

El operativo de seguridad y salud también fue reforzado con salidas de emergencia y un dispositivo permanente de Salud Pública, que incluye salas de auxilio y ambulancias en puntos estratégicos.

La "industria sin chimeneas"

Más allá de lo cultural, el Carnaval se reafirma como un generador de empleo. El despliegue logístico moviliza cada noche a más de 300 personas, entre electricistas, herreros, talleristas y personal de servicios. Para Fornaroli, la premisa de Valdés es clara: "Eventos que sean atractivos, pero que también generen puestos de trabajo".

La organización integral cuenta con la participación articulada de los ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social y el área de Juventud, elevando la vara en la gestión artística de una de las fiestas más representativas de la esencia del ser correntino.