Carnaval de Corrientes 2026: cronograma y horarios de la primera noche

El Carnaval Provincial de Corrientes 2026 comenzará el sábado 31 de enero en el Corsódromo Nolo Alías y se extenderá hasta el 28 de febrero, con una agenda de desfiles, comparsas y espectáculos musicales.
Horarios
La apertura contará con la presentación de las siguientes comparsas y shows:
-
22:00 – Imperio Bahiano
-
22:30 – Samba Show
-
23:00 – Ara Berá
-
23:50 – Sambanda
-
00:20 – Copacabana
-
01:00 – Kamandukahia
-
01:30 – Arandú Beleza
-
02:10 – Samba Total
-
02:40 – Sapucay
Entradas
Las entradas para las distintas jornadas del carnaval se pueden adquirir a través del sitio oficial: carnavalencorrientes.com.
El evento es organizado por el Gobierno de Corrientes con el objetivo de celebrar la identidad cultural y musical de la provincia, además de atraer a visitantes locales y turistas durante todo el mes de febrero.