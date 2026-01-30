Carnaval de Corrientes 2026: cronograma y horarios de la primera noche

El Carnaval Provincial de Corrientes 2026 comenzará el sábado 31 de enero en el Corsódromo Nolo Alías y se extenderá hasta el 28 de febrero, con una agenda de desfiles, comparsas y espectáculos musicales.

Horarios

La apertura contará con la presentación de las siguientes comparsas y shows:

22:00 – Imperio Bahiano

22:30 – Samba Show

23:00 – Ara Berá

23:50 – Sambanda

00:20 – Copacabana

01:00 – Kamandukahia

01:30 – Arandú Beleza

02:10 – Samba Total

02:40 – Sapucay

Entradas

Las entradas para las distintas jornadas del carnaval se pueden adquirir a través del sitio oficial: carnavalencorrientes.com.

El evento es organizado por el Gobierno de Corrientes con el objetivo de celebrar la identidad cultural y musical de la provincia, además de atraer a visitantes locales y turistas durante todo el mes de febrero.