Recuperan en el Chaco un auto que había sido robado en Corrientes hace 23 años

Efectivos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Chaco lograron recuperar un automóvil con pedido de secuestro por un hecho ocurrido hace más de dos décadas en Corrientes. El procedimiento tuvo lugar este viernes, cerca de las 10:30, sobre la Ruta Nacional 89, a la altura del kilómetro 226, en la localidad de Charata.

Los agentes interceptaron la marcha de un Volkswagen Gol que era conducido por un hombre de 37 años. Al momento de la verificación, los uniformados ingresaron el dominio y los datos del motor en el sistema de seguridad nacional, arrojando un resultado que sorprendió a los presentes: el vehículo era buscado por la justicia desde el 24 de febrero de 2003.

Un robo calificado de 2003

Según el reporte oficial, la causa original por supuesto robo se tramitó en la Comisaría Octava de Corrientes Capital, con la intervención del Juzgado de Instrucción N.° 4 de esa ciudad. El pedido de secuestro se mantenía activo en el sistema, lo que permitió a la Policía del Chaco detectar la irregularidad de manera inmediata.

Ante el hallazgo, se procedió al secuestro preventivo de la unidad y se notificó al conductor sobre su situación legal. El hombre fue trasladado a la Comisaría de Las Breñas para prestar declaración y cumplimentar las actuaciones correspondientes dispuestas por la magistratura interviniente.

Lucha contra el robo automotor

Desde la fuerza policial destacaron que, con esta intervención, la División Tránsito Urbano ya suma un total de 17 vehículos recuperados en la zona que habían sido denunciados como robados en distintas provincias del país.

El operativo forma parte de una serie de controles intensificados en las rutas del cordón chaqueño, donde el cruce de datos con la Policía de Corrientes y otras fuerzas federales ha permitido detectar rodados que circulan con documentación apócrifa o que, como en este caso, arrastran deudas pendientes con la justicia desde hace casi un cuarto de siglo.