"La dirigencia nos dio un apoyo muy grande"

Una exigente gira de tres partidos por Córdoba pondrá en marcha este sábado el Club San Martín de Corrientes en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El Rojinegro ganó sus últimos dos partidos, después de cinco derrotas consecutivas y buscará confirmar su remontada para escalar en la tabla de posiciones y afirmarse en zona de playoffs.

El primero compromiso en suelo cordobés para el elenco que dirige técnicamente Gabriel Revidatti será este sábado desde las 11,30 hs. cuando visite a Instituto (13-10) en el estadio Ángel Sanedrín. El encuentro se podrá ver por la señal de TyC Sports.

El lunes 2 de febrero, volverá a presentarse en la capital cordobesa para jugar contra Atenas (7-14) a partir de las 21,00 hs, y cerrará la gira en Oliva donde se medirá con Independiente (14-7) el miércoles 4 desde las 21,30 hs.

San Martín (10-10) llega a Córdoba después de vencer como visitante a Quimsa y ganarle como local a Boca Juniors. Los triunfos dejaron en el pasado las cinco derrotas consecutivas, incluido el clásico.

“Nos permite seguir creyendo en lo que estamos haciendo”, sentenció Revidatti después de la victoria frente a Boca en el Fortín.

“Es difícil mantener las convicciones cuando no ganas. Estuvimos firmes en eso. La dirigencia nos dio una apoyo muy grande y estamos agradecidos con eso”, reconoció en contacto con el periodista Gonzalo Contreras Ortiz.

El juego contra el Xeneize marcó el debut en el equipo correntino del interno brasileño Daniel Moreira. “La presencia de Moreira nos permite subir la talla del equipo, pero nos queda mucho por descubrir sobre él”, dijo el entrenador.

“Hoy tenemos 9 jugadores disponibles en la rotación y vamos a necesitar de todos, en diferentes lugares, de acuerdo a lo que nos proponga el rival”, anticipó.

Sobre la gira en Córdoba, Revidatti señaló: “Los tres rivales son durísimos. Instituto se armó para pelear arriba. Atenas cambió su DT y parte de su plantel e Independiente lucha bien arriba. Hay que presentarse competir todos los días”.

Luego del paso por Córdoba, San Martín regresará al Fortín y el sábado 14 recibirá a Regatas en lo que será el segundo clásico correntino de la temporada.