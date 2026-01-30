Comunicaciones logró una importante victoria sobre Villa San Martín

En su regreso a Mercedes, Comunicaciones logró una victoria clave frente a Villa San Martín de Resistencia 84 a 71 en la continuidad de la Liga Argentina de básquetbol. Con este triunfo, Comunicaciones quedó con un registro de 9 triunfos y 8 derrotas y subió al séptimo puesto de la Conferencia Norte.

El base Lucas Machuca con 12 unidades fue el goleador del local mientras que Estefano Simondi fue el mayor anotador del juego con 22 unidades.

Comunicaciones comenzó el encuentro muy certero desde el perímetro y Villa intentando meter la pelota abajo para dañar con sus internos. El local se llevó el primer parcial 22 a 21 gracias a un buen trabajo colectivo.

El aurinegro lucío sólido en ataque y mantuvo su identidad defensiva, aunque sin terminar de despegar en el marcador. El marcador del segundo tiempo concluyó 41 a 39, nuevamente favorable a Comu.

Una serie de buenas defensas, rubricadas con ataques positivos, le dio a Comu la posibilidad de sacar una diferencia de once puntos en el inicio del tercer cuarto.

A falta de 4.49, el parcial fue de 13-0. La buena defensa que tanto pregona el DT Ignacio Barsanti apareció en el local, que pudo correr la cancha y convertirse en protagonista del juego. Gusmao rompió la sequía en Villa con 3.45 por jugar, cuando el local ya había alcanzado una ventaja de 17 puntos. Antes del cierre, la visita fue limando la diferencia, que terminó siendo de un dígito: 63 a 54 para Comu.

Con un parcial de 5-0, Comunicaciones ganó en tranquilidad en el inicio del último segmento. Villa realizó un gran esfuerzo para recortar la diferencia y lo sintió desde lo físico. Con un juego ordenado y manteniendo una alta eficacia (71 % en tiros de dos y 44 % en triples), el local sacó 20 puntos de ventaja en los primeros 3.50 de juego. Desde allí y hasta el final, lo mejor fue de Villa, que recortó la diferencia, algo que puede resultar importante a la hora de definir las posiciones.

Comunicaciones afrontará dos nuevos compromisos como local. El lunes 2 de febrero recibirá a Colón de Santa Fe y el jueves 12 a San Isidro de San Francisco, Córdoba