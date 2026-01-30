Polémica en la Fiesta Nacional del Chamamé: dura respuesta de Los Nocheros a las críticas

Luego de presentarse en el escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé, el grupo salteño Los Nocheros se refirió a las críticas recibidas por el repertorio que interpretaron durante el festival.

Las declaraciones fueron realizadas tras su actuación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde los integrantes de la banda hablaron sobre su participación en la edición número 35 de la fiesta chamamecera. En ese contexto, aclararon que no son intérpretes del género y que esa situación era conocida por la organización.

Rubén Ehizaguirre, uno de los integrantes del grupo, sostuvo que en distintas oportunidades fueron convocados para participar del festival, pero que siempre dejaron en claro su postura. “Nosotros no cantamos chamamé. Podemos hacer una o dos canciones, pero no todo chamamé”, explicó, y agregó que aun así fueron invitados en reiteradas ocasiones.

El músico señaló que la banda mantuvo siempre la misma posición y pidió respeto por su identidad artística. “¿Quieren contratar a Los Nocheros? Los Nocheros somos esto”, expresó y criticó lo cerrado que es el ámbito chamamecero.

Las críticas

Las declaraciones se dieron luego de cuestionamientos públicos de referentes del chamamé. Entre ellos, el Bocha Sheridan remarcó que la Fiesta Nacional del Chamamé está dedicada exclusivamente a ese género y planteó la necesidad de respetar la identidad cultural del evento.

“Esta es la Fiesta del Chamamé”, señaló el artista, quien comparó la situación con otros festivales tradicionales del país. A modo de ejemplo, indicó que en un festival de chacarera no interpretaría otros ritmos sin autorización previa.