Antonio Medina define su continuidad en Boca Unidos

El máximo referente del plantel de Boca Unidos en los últimos años, “El Toni” Medina define su futuro. El delantero chaqueño de 41 años analiza su continuidad en el fútbol profesional y la dirigencia aurirroja pretende tenerlo durante el Federal A 2026.

Boca Unidos comenzó un nuevo proyecto. El jueves puso en marcha la pretemporada bajo la conducción técnica de Lucas Batistuta.

Casi una treintena de jugadores iniciaron la preparación de cara a la tercera categoría del fútbol argentino y el gran ausente es Antonio “Toni” Medina.

Pese a que las lesiones le impidieron tener continuidad, el delantero chaqueño fue una de las piezas claves del equipo en el 2025. Cada vez que ingresó a la cancha, mostró su jerarquía y desniveló.

Medina todavía no definió su futuro deportivo y hoy está más cerca de avanzar con un proyecto personal.

La exigencia que impone el fútbol profesional y un certamen como el Federal A, lo alejan de la posibilidad de seguir con la práctica activa del deporte.

Si bien no anunció oficialmente su retiro, su ausencia en el inicio de la pretemporada parece ser toda una señal. “El Toni” está muy cerca de concretarlo. De todas formas, todavía analiza su futuro y lo que dejó trascender es que de jugar una temporada más, será en Boca Unidos.

“Creo que hay una leve esperanza de poder convencerlo”, reconoció Iván Gold, integrante del grupo empresario que quedó al frente del fútbol profesional en Boca Unidos.

Luego lanzó una convocatoria a los simpatizantes del aurirrojo para tratar de convencer al “7 de oro”. “Para mí hay que hacer una campaña para que el ‘Toni’ vuelva. Las puertas del club están abiertas y ojalá que se dé y que pueda jugar un año más porque todos lo queremos”, agregó.