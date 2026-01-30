Diego Santilli en Corrientes: reunión con Juan Pablo Valdés, con la reforma laboral y las deudas de Nación en la agenda

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este viernes Corrientes con el objetivo de consolidar apoyos para proyectos clave del Gobierno nacional, entre ellos la reforma laboral. Durante su visita, se reunió con el gobernador Juan Pablo Valdés, quien le planteó reclamos provinciales relacionados con deudas, coparticipación y obras de infraestructura.

La visita se produjo en medio de las negociaciones por las sesiones extraordinarias en el Congreso, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyos para iniciativas consideradas prioritarias, como la modernización del sistema laboral, en un Senado fragmentado.

Reforma laboral y empleo

Santilli destacó que la reforma laboral busca generar trabajo formal y proteger los derechos existentes. Además, aseguró cobertura para quienes aún se encuentran en la informalidad: “La mitad de los trabajadores están en la informalidad. Se busca generar derechos para los que no tienen y no tocar los derechos que ya existen; eso impulsa el presidente con la reforma”.

Por su parte, Valdés coincidió en la necesidad de modernizar el sistema laboral, pero afirmó que durante la reunión se plantearon dudas con los senadores y diputados provinciales. “Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral y que los derechos de los trabajadores no se pongan en riesgo”, insistió.

Compensación de deudas y reclamos

Otro eje de la reunión fueron las deudas de Nación con Corrientes. Valdés planteó cómo podrían compensarse, e incluso evaluó la posibilidad de que tierras nacionales, como el terreno del ex regimiento, sean utilizadas como moneda de compensación.

Santilli añadió que estas cuestiones serán trasladadas a las áreas correspondientes del Gobierno nacional para su análisis y posible resolución. El ministro quiere definir los pasos necesarios para encontrar acciones concretas que beneficien a la provincia.

Economía y desarrollo regional

En materia económica, el ministro señaló que el crecimiento es desigual según los sectores, pero destacó que se trabaja para reactivar la microeconomía y fortalecer las políticas de exportación.

“La economía está creciendo; hay sectores que van más fuertes, como el campo, la minería, la energía y el gas. Otros, como el consumo, tardan un poco. El objetivo es crecer parejo este año y estamos en el sendero correcto”, explicó.

Santilli también anticipó que mantendrá una reunión en Buenos Aires con el secretario de Producción, Pablo Lavigne, junto al gobernador Valdés. Se adelantó que abordarán políticas de apoyo a las economías regionales y la matriz productiva provincial, incluyendo el seguimiento de la caja jubilatoria.

“Van a avanzar estas políticas y se van a notar, como acuerdos con Estados Unidos, ya que Corrientes es un gran productor ganadero”, concluyó el ministro.