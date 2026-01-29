Santilli llega a Corrientes para reunirse con Juan Pablo Valdés

En el marco de las negociaciones por el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el ministro de Interior, Diego Santilli, viajará este viernes a la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés. El objetivo central del encuentro será avanzar en la construcción de apoyos clave en el Senado para los proyectos que el oficialismo considera estratégicos.

Desde el Gobierno de Corrientes confirmaron a El Litoral el arribo del funcionario nacional y anunciaron una conferencia de prensa que se realizará a las 9.30 en el salón Amarillo de Casa de Gobierno.

El viaje está directamente vinculada a la reforma laboral, una de las iniciativas más sensibles para el Gobierno, pero también incluye la discusión sobre la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y el Régimen Penal Juvenil, que propone modificaciones al régimen vigente. En todos los casos, el Ejecutivo necesita sumar voluntades en una Cámara alta donde cada voto cuenta.

Corrientes aparece como una escala clave en ese recorrido político. El oficialismo apunta a asegurarse los tres votos de senadores vinculados a la provincia (Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Camau Espínola), fundamentales para destrabar debates que hoy enfrentan resistencias tanto de la oposición dura como de sectores dialoguistas que exigen cambios en los textos originales.

Valdés había anticipado el arribo de Santilli. El objetivo central del encuentro es "trasladarle la preocupación que tenemos por la situación del sector industrial" y "programar el trabajo en conjunto con el Gobierno nacional a lo largo del año".

Respecto al debate sobre la reforma laboral, Valdés aclaró que la provincia busca un análisis profundo antes de fijar una postura definitiva. "Queremos charlar, hay algunas cuestiones que nos preocupan. Entendemos que tenemos que dar una discusión sobre el sistema laboral y que tiene que ser más moderno, pero claramente no a cualquier costo", enfatizó.

En ese sentido, puntualizó su desconfianza sobre ciertos mecanismos de financiamiento: "No podemos entregar directamente a los empresarios el 3% de una financiación del ANSES porque no sabemos cómo va a ser utilizada. Esperamos que sean para pequeños productores y pequeños empresarios, y que no se vea tan beneficiado el gran industrial".