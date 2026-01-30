Segundo puente Chaco-Corrientes: Diego Santilli recibió el proyecto para su análisis financiero

El segundo puente Chaco-Corrientes fue uno de los proyectos abordados durante la visita del ministro del Interior, Diego Santilli. La obra es considerada estratégica para la conectividad regional y el desarrollo económico del norte argentino.

Declaraciones en la conferencia

El gobernador Juan Pablo Valdés explicó que se le presentó al ministro la documentación técnica correspondiente. Asimismo, destacó la necesidad de contar con la decisión política del gobierno nacional para avanzar en la ejecución del proyecto.

“Hay buena voluntad de Nación, por eso acercamos la documentación técnica. Esperamos que lo manifestado por el presidente Javier Milei venga a subsanar el proyecto para darnos una obra primordial”, señaló Valdés.

Por su parte, Santilli indicó que llevará la propuesta a los organismos financieros y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para evaluar su factibilidad. “Es un tema muy importante para el norte de Argentina, con un tamaño significativo, que no es financiable con los recursos del Estado. Lo analizaremos con mi secretario de Financiamiento y veremos en qué situación está el BID”, precisó.

Autovía de la Ruta Nacional 12

Además del segundo puente, durante la visita se mencionó también el avance en el tramo de la autovía 12, entre la zona de la Virgen y el aeropuerto de Corrientes, cuya finalización se proyecta para fines de este año.

“Le agradezco por la predisposición al ministro; hemos estado trabajando en el tramo de la Virgen hacia el aeropuerto y nos prometió que para diciembre estaría resuelta esa zona”, explicó Valdés.