Cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Chamamé 2026

La cuenta regresiva para la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé entró en su etapa final. Desde el Instituto de Cultura provincial confirmaron que a partir de este viernes se habilitará la venta de entradas para el evento más importante de la región, que este año apuesta a la accesibilidad manteniendo los precios de la edición 2025.

La programación contará con una constelación de estrellas que pasarán por el mítico escenario del Anfiteatro Cocomarola. Entre los nombres más destacados se encuentran Santiago "Bocha" Sheridan, Teresa Parodi, Los Nocheros, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Jorge Rojas, Los de Imaguaré, Tupá, Los Alonsitos, El Chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero y Nahuel Pennisi.

Precios y puntos de venta

En un contexto de ajustes económicos, la gestión provincial decidió congelar los valores de los tickets. Los mismos tendrán dos categorías:

Entrada general: $7.000 (con límite de ingreso hasta las 21:30).

Entrada sin límite horario: $9.000.

Los interesados podrán adquirir los pases de forma digital a través de la plataforma weepas.ar. Para quienes prefieran la compra presencial, los puntos habilitados serán el Teatro Juan de Vera (San Juan 637) de 9 a 17, y la boletería del anfiteatro a partir del 16 de enero desde las 19.

Una vidriera al mundo

La presidente del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó el impacto económico del evento: "Esta fiesta está pensada para los correntinos y los turistas; la cultura y el turismo son vitales para motorizar la economía local". Asimismo, resaltó la participación del Ballet Oficial, que cumple 12 años bajo la dirección de Luis Marinoni.

Para quienes no puedan asistir al predio, la Fiesta Nacional del Chamamé contará con una amplia cobertura. Se transmitirá en vivo por la TV Pública, el canal de YouTube del Gobierno de Corrientes y señales televisivas de Brasil y Paraguay, consolidando su alcance internacional.

Grilla completa

A continuación se detalla la grilla de las diez noches, con los artistas en orden alfabético.

Día 1 – Viernes 16

Antonio Tarragó Ros

Chamamé Kuñá

Daniel Giménez Trío

Grupo Buena Fe

Grupo San José

Héroes de Malvinas

Ignacio Porra

Blas Martínez Riera Grupo

Los Ángeles Románticos

Los Nocheros

Los Vecinos

Mario Prieto Linares

Miriam Asuad

Pedro Ríos

Richard Scofano

Día 2 – Sábado 17

Belén Belcastro y Luis Moulin

Benjamín y Joaquín Morales

Chamameceras

Che Roga

Coqui Ortiz

Coro de los Pomberitos Cantores

Damián Ayala

Espuelas de Plata

Gente de Ley

Humberto Yule / Mauricio Brito (Brasil)

Javier Sá

José Álvarez Grupo

Juan Manuel Mora

Los Núñez

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Nahuel Pennisi

Santiago Bocha Sheridan

Día 3 – Domingo 18

Cacho Espindola

Cayo Fernández

César Frette Trío

Cuarteto Buenos Aires

Florencia De Pompert

Gustavo Miqueri y Trébol de Ases

Iván Ruiz

Jorge Suligoy y Frutos

Los Güepa Che

Los Mercedeños

Lucas Segovia

Padularosa-Romero

Paquito Aranda

Pura Sangre

Raíces y Arpegios del Paraguay y Ballet de Neembucú (Paraguay)

Simón Morales

Susy De Pompert

Tupá

Día 4 – Lunes 19

Alfredo Monzón

Alma Vibrante - Pilar (Paraguay)

Ariel Gauna y su Nueva Propuesta

Conjunto Sentimiento

Cristian Herrera

El Poderoso Javier Solís

Juan de Dios

La Junta Chamamecera

La Pilarcita

Los Chaque Che

Los Hermanos Velázquez

Los Príncipes de Misiones

Los Reales del Litoral

Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero

Simón de Jesús Palacios

Sofía Morales

Conjunto Vera Monzón

Día 5 – Martes 20

Canta Chaco

David Díaz Marchetto

Guaranítica

Las Voces Che Rajy

Los Majestuosos

Los Matúa Mercedeños

María Eugenia Gallardo

Martina Velazco

Matías Geneyro

Nahír Rodríguez

Nostalgias Mburucuyanas

Renato Fagúndez (Brasil)

Rudy Flores / Joel Tortül

Soledad

Tradicional 6

Tupá Noy

Yamandú Costa (Brasil)

Día 6 – Miércoles 21

Chango Spasiuk

Coquimarola y su Conjunto

Ensamble de la Orquesta Folklórica de la Provincia "Avío del Alma"

Ezequiel Fernández

Grupo Herencia (Paraguay)

Las Hermanas Vera

Lázaro Caballero

Lorena Larrea Catterino

Miriam Beatriz (Paraguay)

Nélida Argentina Zenón

Raíz Guaraní

Roy/Bernal/Peralta - Trío Homenaje a Raúl Barboza

Santiago Meza Urquidiz

Seis por Ocho

Tono Benítez y sus Criollos

Día 7 – Jueves 22

Alejandro Balbi

Amadeo "Tutu" Campos

Amandayé

Che Trío Porá

Del Valle/Fernández

Emiliano Cardozo y los Cardocitos

Guillermo De Pompert

Las Guaynas Porá

Los de Imaguaré + Jorge Rojas

Los Nuevos Vecinos

Los Tekis

Luli Fernández

Nacho Acevedo

Nico Cardozo

Nino Ramírez

Sebastián Sheridan

Soriano Sosa

Toti Montiel

Día 8 – Viernes 23

Adolfo Alegre

Avarekó

Carlitos Zacarías y su Banda

Diego Gutiérrez

Fuelles Correntinos

Grupo Irundy

Hugo Leiva y su Nueva Estirpe

Humberto Falcón

Juan Pablo Barberán

La Raíz Chamamecera

Los Alonsitos + El Chaqueño Palavecino

Malena Pintos

Néstor Acuña

Oscar Mambrín

Paloma Trevisan and the Allpargatas

Quinteto Cocomarola

Sangre Paiubrera

Silvina Escalante

Día 9 – Sábado 24

Amboé

Ana Paula Romero y Taragüí Coé - Homenaje a Matías Galarza

Angirú

Conjunto Nuevo Horizonte

Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana

Grupo Airampal

Grupo Itatí

Guarango

Hermanos Guedes (Brasil)

Hijos de Malvinas

Los Hermanos Britez

Maggie Cullen

María Ofelia

Mateo Villalba

Matías Barbás

Monchito Merlo

Sebastián Verón

Tajy

Tierra Adentro (Paraguay)

Día 10 – Domingo 25