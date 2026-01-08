Cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Chamamé 2026

La cuenta regresiva para la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé entró en su etapa final. Desde el Instituto de Cultura provincial confirmaron que a partir de este viernes se habilitará la venta de entradas para el evento más importante de la región, que este año apuesta a la accesibilidad manteniendo los precios de la edición 2025.
La programación contará con una constelación de estrellas que pasarán por el mítico escenario del Anfiteatro Cocomarola. Entre los nombres más destacados se encuentran Santiago "Bocha" Sheridan, Teresa Parodi, Los Nocheros, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Jorge Rojas, Los de Imaguaré, Tupá, Los Alonsitos, El Chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero y Nahuel Pennisi.
Precios y puntos de venta
En un contexto de ajustes económicos, la gestión provincial decidió congelar los valores de los tickets. Los mismos tendrán dos categorías:
-
Entrada general: $7.000 (con límite de ingreso hasta las 21:30).
-
Entrada sin límite horario: $9.000.
Los interesados podrán adquirir los pases de forma digital a través de la plataforma weepas.ar. Para quienes prefieran la compra presencial, los puntos habilitados serán el Teatro Juan de Vera (San Juan 637) de 9 a 17, y la boletería del anfiteatro a partir del 16 de enero desde las 19.
Una vidriera al mundo
La presidente del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó el impacto económico del evento: "Esta fiesta está pensada para los correntinos y los turistas; la cultura y el turismo son vitales para motorizar la economía local". Asimismo, resaltó la participación del Ballet Oficial, que cumple 12 años bajo la dirección de Luis Marinoni.
Para quienes no puedan asistir al predio, la Fiesta Nacional del Chamamé contará con una amplia cobertura. Se transmitirá en vivo por la TV Pública, el canal de YouTube del Gobierno de Corrientes y señales televisivas de Brasil y Paraguay, consolidando su alcance internacional.
Grilla completa
A continuación se detalla la grilla de las diez noches, con los artistas en orden alfabético.
Día 1 – Viernes 16
- Antonio Tarragó Ros
- Chamamé Kuñá
- Daniel Giménez Trío
- Grupo Buena Fe
- Grupo San José
- Héroes de Malvinas
- Ignacio Porra
- Blas Martínez Riera Grupo
- Los Ángeles Románticos
- Los Nocheros
- Los Vecinos
- Mario Prieto Linares
- Miriam Asuad
- Pedro Ríos
- Richard Scofano
Día 2 – Sábado 17
- Belén Belcastro y Luis Moulin
- Benjamín y Joaquín Morales
- Chamameceras
- Che Roga
- Coqui Ortiz
- Coro de los Pomberitos Cantores
- Damián Ayala
- Espuelas de Plata
- Gente de Ley
- Humberto Yule / Mauricio Brito (Brasil)
- Javier Sá
- José Álvarez Grupo
- Juan Manuel Mora
- Los Núñez
- Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
- Nahuel Pennisi
- Santiago Bocha Sheridan
Día 3 – Domingo 18
- Cacho Espindola
- Cayo Fernández
- César Frette Trío
- Cuarteto Buenos Aires
- Florencia De Pompert
- Gustavo Miqueri y Trébol de Ases
- Iván Ruiz
- Jorge Suligoy y Frutos
- Los Güepa Che
- Los Mercedeños
- Lucas Segovia
- Padularosa-Romero
- Paquito Aranda
- Pura Sangre
- Raíces y Arpegios del Paraguay y Ballet de Neembucú (Paraguay)
- Simón Morales
- Susy De Pompert
- Tupá
Día 4 – Lunes 19
- Alfredo Monzón
- Alma Vibrante - Pilar (Paraguay)
- Ariel Gauna y su Nueva Propuesta
- Conjunto Sentimiento
- Cristian Herrera
- El Poderoso Javier Solís
- Juan de Dios
- La Junta Chamamecera
- La Pilarcita
- Los Chaque Che
- Los Hermanos Velázquez
- Los Príncipes de Misiones
- Los Reales del Litoral
- Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero
- Simón de Jesús Palacios
- Sofía Morales
- Conjunto Vera Monzón
Día 5 – Martes 20
- Canta Chaco
- David Díaz Marchetto
- Guaranítica
- Las Voces Che Rajy
- Los Majestuosos
- Los Matúa Mercedeños
- María Eugenia Gallardo
- Martina Velazco
- Matías Geneyro
- Nahír Rodríguez
- Nostalgias Mburucuyanas
- Renato Fagúndez (Brasil)
- Rudy Flores / Joel Tortül
- Soledad
- Tradicional 6
- Tupá Noy
- Yamandú Costa (Brasil)
Día 6 – Miércoles 21
- Chango Spasiuk
- Coquimarola y su Conjunto
- Ensamble de la Orquesta Folklórica de la Provincia "Avío del Alma"
- Ezequiel Fernández
- Grupo Herencia (Paraguay)
- Las Hermanas Vera
- Lázaro Caballero
- Lorena Larrea Catterino
- Miriam Beatriz (Paraguay)
- Nélida Argentina Zenón
- Raíz Guaraní
- Roy/Bernal/Peralta - Trío Homenaje a Raúl Barboza
- Santiago Meza Urquidiz
- Seis por Ocho
- Tono Benítez y sus Criollos
Día 7 – Jueves 22
- Alejandro Balbi
- Amadeo "Tutu" Campos
- Amandayé
- Che Trío Porá
- Del Valle/Fernández
- Emiliano Cardozo y los Cardocitos
- Guillermo De Pompert
- Las Guaynas Porá
- Los de Imaguaré + Jorge Rojas
- Los Nuevos Vecinos
- Los Tekis
- Luli Fernández
- Nacho Acevedo
- Nico Cardozo
- Nino Ramírez
- Sebastián Sheridan
- Soriano Sosa
- Toti Montiel
Día 8 – Viernes 23
- Adolfo Alegre
- Avarekó
- Carlitos Zacarías y su Banda
- Diego Gutiérrez
- Fuelles Correntinos
- Grupo Irundy
- Hugo Leiva y su Nueva Estirpe
- Humberto Falcón
- Juan Pablo Barberán
- La Raíz Chamamecera
- Los Alonsitos + El Chaqueño Palavecino
- Malena Pintos
- Néstor Acuña
- Oscar Mambrín
- Paloma Trevisan and the Allpargatas
- Quinteto Cocomarola
- Sangre Paiubrera
- Silvina Escalante
Día 9 – Sábado 24
- Amboé
- Ana Paula Romero y Taragüí Coé - Homenaje a Matías Galarza
- Angirú
- Conjunto Nuevo Horizonte
- Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana
- Grupo Airampal
- Grupo Itatí
- Guarango
- Hermanos Guedes (Brasil)
- Hijos de Malvinas
- Los Hermanos Britez
- Maggie Cullen
- María Ofelia
- Mateo Villalba
- Matías Barbás
- Monchito Merlo
- Sebastián Verón
- Tajy
- Tierra Adentro (Paraguay)
Día 10 – Domingo 25
- Ariel y Leo Acuña
- Atardeciendo Amaneceres
- Bruno Mendoza
- Emiliano López
- Enzo Castro (Uruguay)
- Gianella Niwoyda
- Jazmín del Paraguay (Paraguay)
- Juancito Guenaga
- Los Bofill
- Milagros Caliva
- Nativos
- Piko Frank
- Rafael Fondón
- Teresa Parodi
- Tony Rojas
- Vicky Sánchez "La Princesita"