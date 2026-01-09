Todo lo que tenés que saber sobre las actividades previas a la Fiesta Nacional del Chamamé

La ciudad de Corrientes ya respira clima de festival. A pocos días del inicio oficial en el anfiteatro Cocomarola, el Instituto de Cultura lanzó una ambiciosa grilla de actividades bajo el lema de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé.

El objetivo es llevar el género a cada rincón de la capital y localidades vecinas a través de propuestas inclusivas, literarias y populares.

Bajo el concepto de "Chamamé con todos", la música en vivo visitará contextos de encierro, geriátricos y centros de salud como el Instituto de Cardiología y el Hospital Pediátrico. Además, se sumarán espacios de debate cultural con el primer Encuentro del Libro y el Chamamé, que se desarrollará en el Museo de Arte Contemporáneo (MACC).

Un fin de semana a pura música

El puntapié inicial será este sábado 10 de enero a las 20 en el predio de "La Unidad" (ex cárcel), donde se llevará a cabo la Retreta Chamamecera. Las bandas del Servicio Penitenciario y de la Policía de Corrientes interpretarán clásicos como "Kilómetro 11" y "El Toro", acompañados por el Ballet Oficial.

El domingo 11, la acción se trasladará a la Costanera Sur y General Paz para la tradicional Serenata Frente al Río, que contará con la participación de José Álvarez Grupo y Voces Che Rajy desde las 20 hs.

Desfile de Fuelles y Bailantas

Uno de los momentos más esperados por los vecinos y turistas será el jueves 15 de enero con el Desfile de Fuelles, que recorrerá el trayecto desde Plaza Vera hasta Plaza Cabral. Esta actividad anticipará la apertura de las puertas del Cocomarola al día siguiente.

Por otro lado, las bailantas oficiales ya tienen fecha confirmada:

Pista San Jorge (Ruta 12): Funcionarà los fines de semana del 16 y 23 de enero.

San Cosme: Sábados 17 y 24 de enero.

Puente Pexoa (Riachuelo): Sábado 24 y domingo 25 de enero.

Desde la organización recordaron que todas estas actividades periféricas son de carácter libre y gratuito, buscando que el "sentimiento chamamecero" se extienda más allá del escenario principal.

Destaques de la Programación