Carnavales de Corrientes: quinta noche récord con fuerte impacto turístico y económico

En la quinta noche del carnaval, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó el impacto económico y la ocupación hotelera que genera esta fiesta en Corrientes, en el marco de la primera jornada de competencia provincial realizada durante el domingo en el Corsódromo Nolo Alías.

La velada contó con la participación de comparsas provenientes de distintas localidades del interior, que llegaron a la capital para competir ante miles de espectadores en una noche marcada por el color, la música y una gran convocatoria.

En esta instancia se presentaron agrupaciones de Ituzaingó, Saladas, Esquina, Bella Vista y Goya, entre otras, junto a comparsas capitalinas que completaron la grilla. La programación se extendió hasta la madrugada con el corsódromo colmado y un marcado movimiento en hotelería, gastronomía y servicios vinculados al turismo.

“Estamos contentos de poder recibir a las comparsas que han ganado en sus localidades y que hoy tienen un merecido reconocimiento en este corsódromo”, expresó el mandatario provincial. Además, subrayó que en las últimas semanas se registró un incremento notorio en las visitas a la provincia y sostuvo que la actividad turística vinculada al carnaval genera empleo directo e indirecto en todo el territorio.

Por su parte, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, valoró la instancia provincial como un reconocimiento al trabajo anual de las comparsas y al esfuerzo de los municipios que impulsan la fiesta como producto turístico. También indicó que se avanza en estudios de impacto para medir la procedencia de los visitantes y el promedio de estadía en la capital y el Gran Corrientes.

De esta manera, la competencia provincial no solo reunió a las mejores comparsas del interior, sino que volvió a mostrar al carnaval como uno de los motores económicos más importantes de la provincia durante el verano.