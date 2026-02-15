Allanamiento y secuestro de un arma en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó un allanamiento en un domicilio de la ciudad Capital, el cual terminó con el secuestro de un arma cargada, vinculada a un caso que se investiga.

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos tras diligenciar una orden de allanamiento junto a la unidad fiscal interviniente en un caso que se investiga.

Junto a personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) el procedimiento se ejecutó en un domicilio del barrio 17 de Agosto. En el sitio se encontró un revólver calibre 38, el cual tenía cuatro proyectiles en su tambor, siendo secuestrado bajo los protocolos correspondientes.

El arma fue trasladada a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias del caso.