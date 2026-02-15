¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Choque JP Valdés
calor en Corrientes Choque JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Allanamiento y secuestro de un arma en un barrio de Corrientes

Por El Litoral

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 11:41

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó un allanamiento en un domicilio de la ciudad Capital, el cual terminó con el secuestro de un arma cargada, vinculada a un caso que se investiga.

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos tras diligenciar una orden de allanamiento junto a la unidad fiscal interviniente en un caso que se investiga.

Junto a personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) el procedimiento se ejecutó en un domicilio del barrio 17 de Agosto. En el sitio se encontró un revólver calibre 38, el cual tenía cuatro proyectiles en su tambor, siendo secuestrado bajo los protocolos correspondientes.

El arma fue trasladada a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD