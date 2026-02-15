¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Choque JP Valdés
Fútbol

Rosario Central se enfrentará a Barracas Central por la quinta fecha de Apertura

El equipo capitaneado por Di María busca una victoria que lo afiance en el grupo B del torneo regular.

Por El Litoral

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 12:05

Rosario Central y Barracas Central jugarán este domingo desde las 22.00 en el Gigante de Arroyito, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Irregular en resultados y formas, el equipo dirigido por Jorge Almirón necesita una actuación convincente frente a su gente para ilusionarse. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Rosario Central y Barracas Central al duelo del Torneo Apertura

Rosario vive un presente ambivalente: la lógica victoria frente a Sportivo Belgrano para la clasificación a los 16vos de la Copa Argentina -instancia en la que se reencontrará con Estudiantes tras el “pasillo-gate”- contrasta con un andar errante en el Apertura. Cambios constantes de sistemas y posturas entre partidos aquejan a un cuadro rosarino más dependiente de Ángel Di María que nunca.

Del otro lado, el conjunto barraqueño pisará Rosario un poco más firme después de romper su sequía frente a Gimnasia en el Claudio Fabián Tapia. Entre los ocho primeros de un grupo B tan parejo como irregular, venir, ver y vencer al campeón de la tabla anual en su casa sería un refuerzo anímico importante para el urgido proyecto de Rubén Darío Insúa en Olavarría y Luna.

La probable formación de Rosario Central vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

La probable formación de Barracas Central vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura

Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios, Iván Guaraz, Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Rosario Central vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 22.00.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Pablo Echavarría.
  • VAR: Nicolás Ramírez.
  • Estadio: Gigante de Arroyito.

TyC Sports

