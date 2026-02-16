Reforma laboral: se introducirán cambios con respecto a la reducción de salarios

Tras las críticas, la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anticipó que el Gobierno modificará el artículo del proyecto de reforma laboral que reduce el salario para las licencias médicas. Los cambios serán para casos de enfermedades severas.

“Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, afirmó en declaraciones en TN de Noche (TN).

La presidenta del bloque de LLA indicó que el Ejecutivo todavía está debatiendo cómo será la modificación. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con la mesa política y con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, sostuvo.

De todas formas, remarcó: “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”. En ese sentido, aseguró que el certificado psiquiátrico es uno de los recursos más presentados: “Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”.

“Queremos destruir esa mafia. Nuestro objetivo es que la Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y no trabajo. Necesitamos productividad”, enfatizó.

Por otro lado, Bullrich cruzó a la oposición, que cuestionó este artículo y aseguró que fue incluido a último momento: “No fue así, lo discutimos con todos los bloques. Estuvo casi 15 días antes. Es un tema muy sensible, pero así como hay una mafia en la litigiosidad, hay también una mafia con los certificados médicos”.

“Esta es la primera reforma laboral que hay en 50 años que toca temas muy de fondo. Obliga la austeridad total de los sindicatos, el tema de las cuotas solidarias, genera un convenio por empresa y podes hacer tu propio convenio colectivo, te da 48 meses de rebaja de aportes patronales para los nuevos empleados, tiene gran seguridad jurídica, blanqueo laboral, institutos muy fuertes para proteger al trabajador y a la empresa de la litigiosidad”, destacó.

Asimismo, la legisladora dijo que el proyecto fue debatido con los sindicalistas, pero marcó: “Si acordábamos el 100% con la CGT, dejábamos todo como está. Ahora, cada empresa va a poder hacer su propio convenio”.

En tanto, opinó sobre el reclamo salarial que llevó adelante la Policía de Santa Fe: “Las fuerzas de seguridad no pueden hacer huelga. Si paran y hay un muerto, ¿qué pasa? Tienen la obligación de estar. Pueden peticionar a la autoridad, pedir una reunión, ver al ministro. Pero paro policial no puede haber".

Respecto al proyecto de baja de edad de imputabilidad, confirmó que el Senado se reunirá el jueves en comisión y estarán presentes familiares de víctimas. En esa línea, consideró que la iniciativa se aprobará sin modificaciones.

TN