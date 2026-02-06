¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tras 15 años

Iñaki Urlezaga regresará a Corrientes con una noche de grandes clásicos del ballet universal

El reconocido bailarín y coreógrafo argentino dirigirá una única función de gala el domingo 1 de marzo.

Por El Litoral

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 11:28

El bailarín y coreógrafo argentino Iñaki Urlezaga vuelve a Corrientes después de 15 años. Presentará una velada bajo el título “Noche de Clásicos”, en lo que será una función única que se realizará el domingo 1 de marzo a las 19 en el Teatro Vera.

El evento contará con la participación de bailarines formados en el Teatro Colón de Buenos Aires, con trayectoria internacional. La propuesta combina técnica clásica con interpretaciones dramáticas de los ballets más reconocidos a nivel mundial.

Programa de la función:

  • Lago de los Cisnes: coreografía de Iñaki Urlezaga, música de Pryor Tchaikovsky.

  • Romeo y Julieta: coreografía de Iñaki Urlezaga, música de Sergei Prokofiev.

  • La Traviata: coreografía de Iñaki Urlezaga, música de Giuseppe Verdi.

  • Carmen: coreografía de Assari Plitseski, música de Bizet.

  • Carnaval de Venecia: coreografía de Marius Petipa, música de Cesare Pugni.

  • Melodía de Gluck: como parte del programa clásicos universales.

Entradas y venta:

Se pueden conseguir en línea a través de weepas.ar, o en la boletería del teatro, ubicado en San Juan 637. La venta presencial estará abierta a partir del lunes 26 de febrero, de 9 a 13 y de 17 a 21.

