Abierta la inscripción 2026 de la Escuela de Formación Nacional en danza

La Dirección Nacional de Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, a través de la Escuela de Formación Nacional en Danza, abre sus puertas en marzo 2026 para recibir a niñas, niños y adolescentes de todas las edades –con o sin conocimientos previos en danza-.

La actividad gratuita estará bajo la conducción artística de Margarita Fernández y Analía Domizzi, dos maestras de trayectoria internacional. Ambas lideran la formación de nuevas generaciones en la sede de Sánchez de Bustamante 59, CABA

Lo que distingue a esta convocatoria es la oportunidad única gratuita de formarse bajo la guía de dos figuras centrales de la danza nacional. Ambas artistas reúnen trayectorias que abarcan los principales escenarios del país y del mundo y ponen hoy ese saber al servicio de la formación infantil y juvenil.

“Acá lo importante no es saber, sino tener ganas. Porque el baile se aprende con el corazón, el cuerpo y la alegría de compartir junto a otros” declara adelanta Marga Fernández.

Los esperamos para volar con los pies, divertirse y ser parte de esta gran familia que baila unida. ¡El movimiento ya empezó!