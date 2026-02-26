Utilizan IA para mejorar la precisión quirúrgica en cirugías laparoscópicas de hernias

En un contexto de fuerte auge de la aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial en distintos campos disciplinares y actividades, hace algunos años un grupo integrado por docentes, investigadores y estudiantes de la UNNE y cirujanos del Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, de manera pionera empezó a trabajar en el desarrollo de inteligencia artificial orientada a mejorar procedimientos de cirugía.

Ese trabajo visionario, al que se fueron sumando profesionales de otras instituciones, empezó a dar sus frutos con los primeros logros y publicaciones en revistas especializadas que representan un aval de la comunidad científica.

Uno de los avances en esa línea se presentó en la revista internacional «Surgical Innovación» en el artículo «HernIA: Segmentación de estructuras anatómicas en tiempo real en hernioplastias inguinales videolaparoscópicas con IA».

En la publicación se detalla el desarrollo de un sistema basado en Inteligencia Artificial para el reconocimiento anatómico más preciso y en tiempo real en hernioplastia preperitoneal laparoscópica transabdominal (TAPP) y hernioplastia totalmente extraperitoneal (TEP).

«HernIA mejora la precisión quirúrgica y el entrenamiento, con el potencial de reducir las complicaciones», se destaca en las conclusiones del trabajo.

El equipo a cargo de la innovación estuvo integrado por el Dr. Jorge Ruiz Todone, docente de «Cirugía VI» de la Facultad de Medicina de la UNNE y miembro de los servicios de Cirugía del Hospital Escuela y del Hospital de Campaña de la ciudad de Corrientes; el médico Marcelo Franco, de la Facultad de Medicina de la UNNE; Dr. Pablo Zalazar, egresado de la UNNE que trabaja en el Departamento de Cirugía de la Clínica Colón de Mar del Plata; y el médico Ciro Hernández, jefe de residentes del Departamento de Cirugía, del Hospital Escuela de Corrientes.

Relevancia

En diálogo con Unne Medios, el Dr. Ruiz Todone destacó que «HernIA» es fruto del trabajo comprometido de un equipo interinstitucional y se posiciona como una innovación en la aplicación de IA en procedimientos quirúrgicos, con diversas utilidades en beneficio de la salud de las personas que se someten a las intervenciones.

Remarcó que, como parte del desarrollo, se pudo realizar «la primera cirugía en el mundo de segmentación en tiempo real», pues en la actualidad existen programas que permiten operar teniendo en monitores la identificación de partes anatómicas mediante cuadros delimitadores sin delinear los contornos, pero con HernIA se logra visibilizar la forma precisa de estructuras sensibles lo cual favorece la precisión en disecciones complejas.

«Esta innovación, al proporcionar una precisión superior en la identificación de las partes anatóḿicas en tiempo real, contribuye a mejorar las intervenciones quirúrgicas, favorece el trabajo en cirugía en distintos entornos y se constituye en una herramienta potencial para la formación académica de especialistas«, sostuvo.

Comentó que están próximos a publicar detalles de otro desarrollo de IA aplicado a la videolaparoscopía asistida de colecistectomía de vesícula, lo cual expone el potencial de la línea de abordaje iniciada.

“Es una satisfacción haber sido los desarrolladores de la primera cirugía en el mundo con segmentación de estructuras”.