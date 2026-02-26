Jorge Macri, complicado en la Justicia

Con la participación de conjueces, debido al previo voto disidente de Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema dejó sin efecto este jueves el sobreseimiento de Jorge Macri por lavado de activos, en una causa motivada por la compra de un departamento en Miami a través de una sociedad, en 2011. Macri, quien entonces era diputado provincial, declaró haber obtenido un préstamo bancario y otro de una sociedad de un familiar.

El sobreseimiento se había basado en informes de la AFIP y un peritaje contable efectuado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, según los cuales los préstamos habían sido correctamente documentados y que la familia Macri tenía una capacidad “patrimonial y financiera suficiente” para comprar los departamentos, además de que Jorge Macri había declarado en tiempo y forma su participación en dicha sociedad”.