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25 de abril

Rata Blanca celebra en Corrientes el aniversario de “Magos, Espadas y Rosas”

Por El Litoral

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 16:49

La legendaria banda argentina Rata Blanca regresa a Corrientes para presentar un show especial en el marco de su gira 35º Aniversario de “Magos, Espadas y Rosas”, el álbum que marcó a fuego la historia del rock en español. La cita será el sábado 25 de abril a las 21 horas en Concepto Yapiré (Av. Raúl Alfonsín 3701). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de entradaweb.com.ar

Este tour celebra la vigencia de Magos, Espadas y Rosas, el disco que consolidó el éxito masivo del grupo a comienzos de los años noventa y que incluye clásicos inolvidables del rock latinoamericano, entre ellos La leyenda del hada y el mago, una de las composiciones más emblemáticas del género.

Liderada por el virtuoso guitarrista Walter Giardino y la voz inconfundible de Adrián Barilari, la banda mantiene intacta su esencia musical que fusiona el heavy metal con elementos del rock sinfónico y la música clásica. A lo largo de más de tres décadas, Rata Blanca se consolidó como uno de los grupos más influyentes del hard rock y el metal en español, con millones de discos vendidos y una base de seguidores que atraviesa generaciones en toda América Latina y España.

Desde 2024, la agrupación se presenta con una formación renovada que suma a Danilo Moschen en teclados, Alan Fritzler en batería y Juan Pablo Alfieri (John Paul) en bajo, músicos que aportan una nueva energía a un repertorio cargado de clásicos.

La última visita de Rata Blanca a Corrientes fue en mayo de 2023, en una noche que dejó en claro que su característico “power épico” continúa vigente. Aquella presentación fue celebrada por el público y la crítica local como un show potente que evitó caer en la nostalgia para reafirmar la fuerza sonora que distingue a la banda.

Con más de 37 años de trayectoria y 11 álbumes de estudio, Rata Blanca vuelve a la región para ofrecer un espectáculo cargado de historia, virtuosismo y canciones que forman parte del ADN del rock argentino.

+info:

@ftmproducciones

 

Entradas:

https://www.entradaweb.com.ar/evento/06dd5cce/step/1

 

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