¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Banco de Corrientes Monte Caseros
Policía de Corrientes Banco de Corrientes Monte Caseros
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Obras de infraestructura

Recuperan la defensa costera de una ciudad correntina

Los trabajos de infraestructura buscan mejorar el sector que es ampliamente concurrido por vecinos y turistas.

Por El Litoral

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 18:03

Iniciaron los trabajos de recuperación y puesta en valor de la defensa costera de la ciudad de Monte Caseros. Se trata de obras de infraestructura llevadas adelante por el municipio para preservar el entorno natural y garantizar un uso seguro del espacio por parte de vecinos y turistas. 

Las tareas se centran en el  sector del camping La Magia de un Lugar, una intervención clave para proteger y mejorar uno de los espacios naturales más concurridos de la ciudad.

Las tareas están orientadas a reforzar la infraestructura existente, prevenir el deterioro de la costa casereña y garantizar condiciones más seguras para quienes visitan el lugar, especialmente durante temporadas de mayor afluencia. Desde la comuna destacaron que estas obras buscan  preservar el entorno natural, sino también potenciar el atractivo turístico del camping.

Finalmente, señalaron que la puesta en valor de la defensa costera permitirá mejorar la experiencia de quienes disfrutan del río, al tiempo que contribuye a la protección del ecosistema y al uso responsable de los recursos naturales.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD