Recuperan la defensa costera de una ciudad correntina

Iniciaron los trabajos de recuperación y puesta en valor de la defensa costera de la ciudad de Monte Caseros. Se trata de obras de infraestructura llevadas adelante por el municipio para preservar el entorno natural y garantizar un uso seguro del espacio por parte de vecinos y turistas.

Las tareas se centran en el sector del camping La Magia de un Lugar, una intervención clave para proteger y mejorar uno de los espacios naturales más concurridos de la ciudad.

Las tareas están orientadas a reforzar la infraestructura existente, prevenir el deterioro de la costa casereña y garantizar condiciones más seguras para quienes visitan el lugar, especialmente durante temporadas de mayor afluencia. Desde la comuna destacaron que estas obras buscan preservar el entorno natural, sino también potenciar el atractivo turístico del camping.

Finalmente, señalaron que la puesta en valor de la defensa costera permitirá mejorar la experiencia de quienes disfrutan del río, al tiempo que contribuye a la protección del ecosistema y al uso responsable de los recursos naturales.