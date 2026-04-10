El dólar está más barato

El dólar minorista perforó en el cierre de la semana el piso de los $ 1.400 y terminó en $ 1.395. Así, exhibe una baja de 5% en lo que va del año y está más barato que hace seis meses atrás.

El dólar viene bajando desde el pico de $ 1.515 que tocó el 23 de octubre, en la previa a las elecciones de octubre del año pasado, cuando crecía la dolarización de las carteras y los ahorristas ante el temor de que hubiera un cambio abrupto tras los comicios en las cotizaciones. En ese período el dólar blue recorrió prácticamente el mismo camino, con la salvedad de que hasta 2026 iba por delante del tipo de cambio oficial y ahora va por detrás: pasó de $ 1.550 en octubre a $ 1.390 este viernes.

Así el minorista está más barato que hace seis meses: el 10 de octubre cotizaba a $ 1.405 y el blue a $ 1.475. A medida que se consolidó la compra de divisas por canales oficiales, el blue fue perdiendo demanda y precio.