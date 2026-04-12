Producción correntina competirá en festival internacional de cine en París

El documental “Lago Escondido, soberanía en juego”, dirigido por Camilo Gómez Montero, fue seleccionado para participar del Festival Internacional de Cine de la Latin American Studies Association (LASA), que se realizará en París, Francia.

El evento se desarrollará del 26 al 30 de mayo y se celebra de manera ininterrumpida desde 1983.

Una mirada sobre América Latina

Bajo el lema “República y Revolución”, el festival propone reflexionar sobre América Latina y el Caribe a través de producciones audiovisuales que abordan su historia, culturas y realidades contemporáneas.

En ese contexto, la obra correntina formará parte de la programación internacional.

Producción con sello correntino

El film fue realizado por la productora Payé Cine, con un equipo técnico integrado por profesionales de distintas regiones del país.

La participación en París marca el festival internacional número 24 para la película, que ya obtuvo ocho primeros premios en países como España, Italia, Cuba, India y México.

Trayectoria internacional

Esta será la segunda presentación del documental en Francia, tras haber integrado la grilla del Festival Rencontres du Cinéma de Pessac en 2025.

El recorrido consolida su proyección en el circuito internacional de cine documental.

Una denuncia sobre soberanía

El documental aborda la problemática de la extranjerización de tierras en Argentina y pone el foco en la situación del Lago Escondido, en la Patagonia.

La obra denuncia el funcionamiento de un enclave en manos del empresario británico Joe Lewis, planteando interrogantes sobre soberanía en el territorio nacional.