Dolor en Goya por la muerte de Roque Zabala, excombatiente y referente de Malvinas

La ciudad de Goya despide este domingo con profundo pesar al Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) Roque Zabala, presidente del Centro de Ex Combatientes “Pirá Ñaro”.

Su muerte se produjo en las últimas horas del sábado, generando conmoción en la comunidad y en el ámbito de los excombatientes.

Un compromiso con la memoria y la soberanía

Zabala fue reconocido por su permanente defensa de la soberanía nacional y su trabajo en el proceso de malvinización.

“Ayer fue por la Patria, hoy por la vida”, solía expresar como homenaje a quienes combatieron en la guerra y a quienes continuaron sus vidas tras el conflicto.

Su paso por la Guerra de Malvinas

Durante el conflicto bélico de 1982, Zabala cumplía el servicio militar como soldado de Infantería de Marina.

Arribó a las islas el 9 de abril de ese año a bordo de un avión Hércules C-130, en el marco de la guerra.

Trayectoria en PAMI y gestión pública

Desde 2008 se desempeñó en el área de Veteranos de Guerra del PAMI en Goya, con el objetivo de garantizar el acceso a beneficios para sus pares.

En 2022 fue designado auditor administrativo del organismo a nivel provincial y, en junio de 2024, asumió como titular de la agencia local.

Difusión y compromiso social

Zabala también condujo durante años el programa radial “Malvinas, ayer, hoy y siempre” en LT6 Radio Goya, espacio dedicado a mantener viva la memoria de la gesta.

Además, encabezó el Centro de Ex Combatientes “Pirá Ñaro” desde 2014 y participó activamente en actos conmemorativos, como la plantación de árboles en el Paseo de los Héroes en 2021.

Un legado que perdura

Desde la comunidad destacaron su compromiso inclaudicable con la causa Malvinas y la defensa de los derechos argentinos sobre las islas.

Su mensaje final resume su pensamiento: “Un soldado no muere en el frente de batalla, muere cuando su Patria lo olvida”.