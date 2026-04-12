Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que iniciaron la búsqueda de una menor que está desaparecida en la capital correntina.



Se trata de Tiziana Elizabet Fernández, de 15 años, quien se retiró de su domicilio ubicado en el barrio Piragini Niveyro, sin que hasta el momento se tengan novedades sobre su ubicación.

De acuerdo a los datos brindados, la joven mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene cabello largo color negro, ojos marrones oscuros, tez morocha y contextura delgada.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón marrón claro, remera negra, campera marrón y llevaba una mochila gris.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Investigación en turno, mientras que la Policía continúa con tareas de búsqueda y rastrillaje para dar con la menor.

Desde la fuerza solicitaron que quienes tengan datos que pueda ayudar a encontrarla, se comuniquen a la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor (3794-950976), a la dependencia policial más cercana o a los números de emergencia 911 (Capital) y 101 (Interior).