Demoraron a dos jóvenes con un arma de fuego y marihuana en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que demoraron a dos jóvenes que llevaban un arma de fuego y marihuana en la capital correntina.



El hecho ocurrió en horas de la noche del viernes, cuando personal del GRIM IV realizaba recorridas en inmediaciones de las avenidas Armenia y Pomar.



En ese contexto, los uniformados observaron a dos sujetos merodeando en la zona, quienes al advertir la presencia policial intentaron retirarse rápidamente.

Ante esta situación, los agentes lograron interceptarlos e identificarlos, tratándose de dos hombres de 20 y 22 años de edad.

Durante el procedimiento, y tras el correspondiente palpado de seguridad, se constató que uno de ellos llevaba entre sus prendas una réplica de arma de fuego tipo calibre 9 milímetros, además de seis dosis de una sustancia vegetal.

Por este motivo, se solicitó la intervención de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó el test orientativo correspondiente, arrojando resultado positivo para marihuana.

Finalmente, los demorados junto con los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Quinta, donde se continúan con las diligencias de rigor para determinar su situación legal.