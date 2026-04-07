Corrientes: lanzan una estrategia para fortalecer la cultura en todo la provincia

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, encabezó la primera reunión virtual del año con más de 40 secretarios, directores y responsables de Cultura de municipios del interior, con el objetivo de fortalecer la articulación y consolidar una red de trabajo en toda la provincia.

El encuentro marcó el inicio de una estrategia de gestión centrada en la descentralización, el trabajo colaborativo y la presencia territorial, pilares que el organismo busca profundizar durante este año.

Trabajo en red y presencia en el territorio

Durante la apertura, Sánchez destacó la importancia de generar vínculos más estrechos con los municipios: “Creemos en el trabajo en red y en la necesidad de ampliar los vínculos para llegar a la mayor cantidad posible de comunas”, expresó.

En ese sentido, recordó experiencias previas como “Los Hermanos del Vera”, “El Vera Itinerante” y “El Vera Lírico”, como antecedentes de esta política cultural con alcance territorial.

Además, subrayó el rol del Instituto en situaciones de emergencia, como las inundaciones del verano, donde se implementaron propuestas culturales de contención, como cine comunitario para familias afectadas.

Impulso a las industrias culturales

Otro de los ejes centrales fue el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Sánchez remarcó que la cultura no se limita a eventos, sino que también es un motor económico:

“Las industrias culturales generan empleo, fortalecen la identidad y aportan al desarrollo económico”, afirmó, destacando que el sector representa cerca del 3% del PBI nacional.

En este marco, adelantó que se trabaja en un diagnóstico provincial junto al CFI, que permitirá diseñar políticas públicas con enfoque territorial y generar nuevas oportunidades para el sector.

Participación y planificación conjunta

Como parte de esta nueva etapa, se realizará un relevamiento en los municipios para conocer sus dinámicas culturales y mejorar la planificación.

Además, se avanzará en iniciativas como: