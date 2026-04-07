Diplomatura en Cuidado de Adultos Mayores en Corrientes: inscripción y requisitos

La Municipalidad de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) pusieron en marcha la Diplomatura en Cuidado de Adultos Mayores.

La iniciativa, gestionada a través de la Oficina de Empleo Municipal y la Facultad de Medicina, ofrece formación gratuita y técnica para un área de servicios que registra una vacancia sostenida en la región.

El trayecto pedagógico se cursará bajo una modalidad híbrida: un 60% de las clases serán presenciales y el 40% restante se completará de forma virtual y asincrónica. Esta estructura busca permitir que los interesados puedan compatibilizar el estudio con otras responsabilidades, sin perder la rigurosidad de las prácticas en aula.

Requisitos e inscripción

El inicio formal de la capacitación tendrá lugar este viernes 10 de abril a las 18:00, en la sede de la Facultad de Medicina situada en Mariano Moreno 1240. Los interesados deben ser mayores de edad y completar un proceso de dos pasos debido a que los cupos son limitados:

Registro online: a través del formulario en bit.ly/CapacitacionOE. Confirmación: es obligatoria la validación presencial de la inscripción para asegurar la plaza.

Profesionalización y salida laboral

El director general de la Oficina de Empleo Municipal, Gastón Argento, destacó que la diplomatura no solo brinda conocimientos teóricos, sino que otorga un respaldo institucional de peso. “Es un curso totalmente gratuito, jerarquizado con el reconocimiento de la Facultad de Medicina, lo que representa una herramienta concreta para mejorar las oportunidades laborales”, explicó el funcionario.

La propuesta se enmarca en un convenio marco entre la Municipalidad y la Unne que prevé expandir la oferta de capacitación técnica. En ese sentido, Argento adelantó que próximamente se habilitará un curso de primeros auxilios, orientado también a fortalecer las competencias de los vecinos en el ámbito de la salud y la asistencia social.