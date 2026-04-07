Congreso: presentan un proyecto para declarar la neutralidad del país en la guerra de Irán

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto de resolución para “desautorizar las declaraciones públicas” del gobierno de Javier Milei respecto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y declarar la “neutralidad” de la Argentina en ese conflicto.

La iniciativa tiene como fundamento central la transgresión del artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional que establece que toda autorización “para declarar la guerra o hacer la paz” es una atribución del Congreso.

El proyecto de resolución tiene el respaldo de 24 diputados nacionales y fue presentado en las últimas horas. Deja claro que “Argentina no es parte beligerante en dicho conflicto y reafirma la vocación histórica de paz del país”, explicó el diputado Juan Marino, del bloque opositor que aglutina a distintos sectores del peronismo.

El texto propone “declarar la neutralidad de la República Argentina en el conflicto armado internacional en curso” y deja claro que el país “no reconoce enemigos en ninguno de los bandos enfrentados y reafirma su vocación histórica de paz” y solución pacífica de las controversias.

Puntualiza que las declaraciones de la administración de La Libertad Avanza (LLA) “contraría” los tratados internacionales en ese sentido y postula “desautorizar todas las declaraciones” de participación beligerante “por haber sido realizados sin la intervención ni la autorización del Congreso”.

Entre los fundamentos precisa la cantidad de menciones que el Presidente y funcionarios del Gobierno hicieron sobre el tema, y propone “intimar al Poder Ejecutivo a abstenerse de realizar cualquier acto de colaboración” en esa guerra.

Expresa la “prohibición” de enviar tropas, ceder armamento bélico y colaborar con buques, aeronaves o vehículos de las Fuerzas Armadas. También habilitar bases, aeropuertos o cualquier infraestructura militar en el país, y prestar servicios de inteligencia.

Además, el proyecto de resolución conmina al Ejecutivo nacional a informar en un plazo de 10 días el detalle de los acuerdos multilaterales firmados entre el Ministerio de Defensa y los Estados Unidos.

Solicita “copia íntegra de los acuerdos firmados en la Conferencia Anticárteles de las Américas y de la proclamación del Escudo de las Américas; y dispone la comunicación de la resolución a la ONU, la OEA, la CELAC y los gobiernos de Estados Unidos, Israel e Irán”, según detalló Marino.

También invita al Senado a pronunciarse en el mismo sentido: “Es deber de esta Honorable Cámara ejercer las facultades que la Constitución Nacional le confiere y pronunciarse de manera inequívoca: la República Argentina es neutral en la guerra contra Irán, no participará del conflicto, y América Latina es y debe seguir siendo una Zona de Paz”, recalca la iniciativa.

Los diputados que firmaron el proyecto son Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Sabrina Selva, Santiago Cafiero, Martín Aveiro, María Graciela Parola, Hilda Aguirre, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Lorena Pokoik, Ernesto Alí, Pablo Todero, Marcelo Mango, Adriana Serquis, Jorge Neri Araujo Hernández, Cristian Andino, Gabriela Pedrali, Aldo Leiva, Itai Hagman, Roxana Monzón, Nicolás Trotta, Ana María Ianni y Varinia Marín.

Página 12