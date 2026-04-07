¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés lluvias en Corrientes Juan Pablo Valdés
Juan Pablo Valdés lluvias en Corrientes Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

El Teatro Vera lanza talleres de danza: requisitos y cómo inscribirse

En el marco del Mes de la Danza, habrá clases, capacitaciones y espacios de formación para bailarines y artistas escénicos. 

Por El Litoral

Martes, 07 de abril de 2026 a las 16:10

En el marco del Día Internacional de la Danza, que conmemora el nacimiento de Jean-Georges Noverre, el Teatro Oficial Juan de Vera impulsa en Corrientes un programa de formación integral destinado a bailarines en formación y artistas escénicos.

La iniciativa se desarrollará durante el Mes de la Danza y tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, expresivas y creativas, además de promover la danza como herramienta de inclusión, profesionalización y expresión cultural.

Formación integral y acceso gratuito

El programa propone espacios de aprendizaje, intercambio y desarrollo artístico, con actividades prácticas orientadas a mejorar la técnica y la expresión corporal.

Entre los objetivos principales se destacan:

  • Fortalecer la técnica en danza clásica y contemporánea
  • Incorporar herramientas musicales aplicadas al movimiento
  • Desarrollar la expresión escénica
  • Fomentar la creatividad y el trabajo colectivo

Las propuestas están dirigidas a bailarines en formación, estudiantes de artes escénicas y público interesado, y se llevarán a cabo en los salones del Teatro Vera y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Cronograma de talleres

El programa incluye capacitaciones específicas a cargo de profesionales del ámbito:

Música aplicada a la danza – María Belén Majul

  • Viernes 10 y 17 de abril
  • De 10 a 11.30
  • Sala de ensayo del Teatro Vera
  • Actividad gratuita con cupos limitados

Este taller propone integrar el lenguaje musical con el movimiento, incorporando herramientas de percepción sonora, ejecución instrumental y teoría musical aplicada a la danza.

Danza contemporánea – Antonella Ojeda

  • Sábado 11 de abril
  • De 10 a 13
  • Sala de ensayo del Teatro Vera

La propuesta, denominada “Cuerpo reflexivo”, invita a explorar el movimiento a través de entrenamientos, secuencias e improvisación, promoviendo la reflexión corporal y la autenticidad en la expresión.

Cómo inscribirse

 Desde la organización, señalaron que los interesados podrán inscribirse a través del siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx7kRXm1NtIUagB0yvsfPR24G6UT69C9Ods0IW9CVFOlkU-A/viewform?usp=publish-editor

  

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD