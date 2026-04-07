El Teatro Vera lanza talleres de danza: requisitos y cómo inscribirse

En el marco del Día Internacional de la Danza, que conmemora el nacimiento de Jean-Georges Noverre, el Teatro Oficial Juan de Vera impulsa en Corrientes un programa de formación integral destinado a bailarines en formación y artistas escénicos.
La iniciativa se desarrollará durante el Mes de la Danza y tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, expresivas y creativas, además de promover la danza como herramienta de inclusión, profesionalización y expresión cultural.
Formación integral y acceso gratuito
El programa propone espacios de aprendizaje, intercambio y desarrollo artístico, con actividades prácticas orientadas a mejorar la técnica y la expresión corporal.
Entre los objetivos principales se destacan:
- Fortalecer la técnica en danza clásica y contemporánea
- Incorporar herramientas musicales aplicadas al movimiento
- Desarrollar la expresión escénica
- Fomentar la creatividad y el trabajo colectivo
Las propuestas están dirigidas a bailarines en formación, estudiantes de artes escénicas y público interesado, y se llevarán a cabo en los salones del Teatro Vera y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).
Cronograma de talleres
El programa incluye capacitaciones específicas a cargo de profesionales del ámbito:
Música aplicada a la danza – María Belén Majul
- Viernes 10 y 17 de abril
- De 10 a 11.30
- Sala de ensayo del Teatro Vera
- Actividad gratuita con cupos limitados
Este taller propone integrar el lenguaje musical con el movimiento, incorporando herramientas de percepción sonora, ejecución instrumental y teoría musical aplicada a la danza.
Danza contemporánea – Antonella Ojeda
- Sábado 11 de abril
- De 10 a 13
- Sala de ensayo del Teatro Vera
La propuesta, denominada “Cuerpo reflexivo”, invita a explorar el movimiento a través de entrenamientos, secuencias e improvisación, promoviendo la reflexión corporal y la autenticidad en la expresión.
Cómo inscribirse
Desde la organización, señalaron que los interesados podrán inscribirse a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx7kRXm1NtIUagB0yvsfPR24G6UT69C9Ods0IW9CVFOlkU-A/viewform?usp=publish-editor