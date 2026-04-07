El Teatro Vera lanza talleres de danza: requisitos y cómo inscribirse

En el marco del Día Internacional de la Danza, que conmemora el nacimiento de Jean-Georges Noverre, el Teatro Oficial Juan de Vera impulsa en Corrientes un programa de formación integral destinado a bailarines en formación y artistas escénicos.

La iniciativa se desarrollará durante el Mes de la Danza y tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, expresivas y creativas, además de promover la danza como herramienta de inclusión, profesionalización y expresión cultural.

Formación integral y acceso gratuito

El programa propone espacios de aprendizaje, intercambio y desarrollo artístico, con actividades prácticas orientadas a mejorar la técnica y la expresión corporal.

Entre los objetivos principales se destacan:

Fortalecer la técnica en danza clásica y contemporánea

Incorporar herramientas musicales aplicadas al movimiento

Desarrollar la expresión escénica

Fomentar la creatividad y el trabajo colectivo

Las propuestas están dirigidas a bailarines en formación, estudiantes de artes escénicas y público interesado, y se llevarán a cabo en los salones del Teatro Vera y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Cronograma de talleres

El programa incluye capacitaciones específicas a cargo de profesionales del ámbito:

Música aplicada a la danza – María Belén Majul

Viernes 10 y 17 de abril

De 10 a 11.30

Sala de ensayo del Teatro Vera

Actividad gratuita con cupos limitados

Este taller propone integrar el lenguaje musical con el movimiento, incorporando herramientas de percepción sonora, ejecución instrumental y teoría musical aplicada a la danza.

Danza contemporánea – Antonella Ojeda

Sábado 11 de abril

De 10 a 13

Sala de ensayo del Teatro Vera

La propuesta, denominada “Cuerpo reflexivo”, invita a explorar el movimiento a través de entrenamientos, secuencias e improvisación, promoviendo la reflexión corporal y la autenticidad en la expresión.

Cómo inscribirse