Báez quedó fuera del Masters 1000 tras ser vencido por Alcaraz

Sebastián Báez se despidió este martes del Masters 1000 de Montecarlo, al perder en dos sets ante el número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, en un partido de la segunda ronda.

Pese a esgrimir una reacción en la segunda manga, el argentino no tuvo opciones ante el máximo favorito del torneo y cayó 6-1, 6-3 después de una hora, 10 minutos de juego en el court central Rainier III.

Alcaraz, defensor del título sobre el polvo de ladrillo del Principado, enfrentará en los octavos de final al ganador del partido entre el argentino Tomás Martín Etcheverry y el francés Terence Atmane.

Un historial netamente favorable al español

Báez iba en busca de su primera victoria ante el tenista murciano, después de eliminar a una leyenda como el suizo Stan Wawrinka en su última participación en Montecarlo.

Sin embargo, la victoria fue para Alcaraz que ya le había ganado los otros tres partidos disputados en el circuito profesional (semifinales del Next Gen ATP Finals 2021; primera ronda del US Open 2022 y R2 del ATP 500 de Tokio 2025).

Con esta victoria, el español restableció su confianza después de la sorpresiva eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami ante Sebastian Korda.

Ante Báez fue su primer partido sobre polvo de ladrillo en la temporada, en la que tendrá la misión de retener el título de Roland Garros, el máximo torneo en esa superficie.

TN