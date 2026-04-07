Corrientes: limpian baldío denunciado y ya hay 280 multas por basura

La Municipalidad de Corrientes intervino en un terreno baldío ubicado en la intersección de Morse y Abrevadero, tras un reclamo canalizado a través del Sistema de Atención Ciudadana (SAC).

En el lugar se detectó falta de mantenimiento, presencia de pasto alto y acumulación de residuos, con indicios de formación de un minibasural.

Intimación y limpieza del predio

Luego de la inspección, el propietario fue intimado a realizar la limpieza en un plazo de 10 días, conforme a la normativa vigente.

En una segunda revisión, se constató que el terreno fue acondicionado mediante tareas de desmalezado, recolección de residuos y retiro de materiales, quedando en condiciones adecuadas.

Controles y responsabilidad vecinal

Desde la Secretaría de Servicios Públicos señalaron que estos operativos forman parte de controles permanentes en distintos barrios.

El titular del área, Ignacio Maldonado, remarcó que los propietarios deben mantener sus terrenos en condiciones para preservar la salubridad urbana.

Canales de denuncia disponibles

El Municipio recordó que los vecinos pueden reportar situaciones similares a través de:

Línea telefónica 147

Plataforma digital Munibot

Sistema online de trámites municipales

Tras la denuncia, se realiza una inspección y, de corresponder, se intima al propietario con un plazo estándar de 10 días para regularizar la situación.

Más de 280 multas por residuos en 2026

En lo que va del año, el Sistema de Atención Ciudadana registró 734 reclamos por incumplimientos en la disposición de residuos.

Como resultado de estos controles, se labraron 280 actas de infracción por arrojar basura fuera de horario o en lugares no habilitados.

Prevención y limpieza urbana

Desde la Municipalidad destacaron que la participación vecinal es clave para detectar irregularidades y prevenir la formación de focos infecciosos.

Además, insistieron en la importancia de respetar las normas para contribuir al orden y la higiene en la ciudad.