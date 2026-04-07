Corrientes impulsa huertas familiares con tecnología y asistencia técnica

El Gobierno de Corrientes presentó el programa Huertas Jakaru Porä 2.0, una iniciativa orientada a fortalecer la producción familiar de alimentos, promover la seguridad alimentaria y consolidar economías de cercanía en toda la provincia.

El acto se realizó en el auditorio Julián Zini de Capital y contó con la participación de funcionarios provinciales e intendentes.

Una política con enfoque social y productivo

El programa se posiciona como una herramienta estratégica dentro de las políticas públicas provinciales, con un doble objetivo:

Garantizar el acceso a alimentos frescos

Promover el desarrollo económico local

En este marco, se busca que las familias no solo produzcan para el autoconsumo, sino que también puedan generar ingresos propios.

Alcance provincial y trabajo territorial

Actualmente, el programa cuenta con la participación del 65% de los municipios, con un despliegue territorial que incluye:

350 técnicos y supervisores

Articulación con gobiernos locales

Adaptación a las realidades de cada comunidad

Este esquema permite un acompañamiento cercano y personalizado en cada localidad.

Asistencia técnica y entrega de insumos

Entre las principales acciones del programa se destacan:

Entrega de semillas (entre 10 y 15 variedades)

Clasificación de huertas según su perfil: Básicas Ampliadas Comunitarias Productivas



Esto permite una asistencia diferenciada según las necesidades de cada unidad productiva.

Innovación tecnológica: Jakaru Conecta

Una de las novedades de esta etapa es la incorporación de la plataforma Jakaru Conecta, que incluye:

Aplicación móvil para geolocalizar huertas

Sistema de monitoreo con indicadores productivos

Chatbot disponible las 24 horas para consultas técnicas

La herramienta busca modernizar la política pública y facilitar el acceso a información en tiempo real.

Definiciones oficiales

Desde el Gobierno destacaron que el programa apunta a un cambio de enfoque en las políticas sociales.

El ministro de Producción sostuvo que se trata de un esquema adaptado al contexto actual, mientras que desde Desarrollo Social remarcaron la importancia de generar oportunidades en un escenario económico complejo.

“Cada huerta que nace no es solo producción, es dignidad y esperanza”, señalaron durante la presentación.

Desarrollo local y seguridad alimentaria

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que busca:

Fortalecer la soberanía alimentaria

Impulsar el arraigo en las comunidades

Promover el desarrollo sostenible

En este sentido, el programa pone el foco en el rol del Estado como facilitador de herramientas para el crecimiento de las familias correntinas.