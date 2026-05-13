Llega Festival Vivo: el nacimiento de una nueva experiencia musical en Corrientes

Corrientes suma un nuevo hito a su agenda cultural con la llegada de la primera edición del Festival Vivo, una propuesta que desembarca con fuerza y vocación de permanencia. La cita será el próximo 24 de mayo en Concepto Yapiré (Av. Raúl Alfonsín 3701), donde la música en vivo se convertirá en protagonista de una jornada pensada para conectar artistas, públicos y experiencias en un mismo espacio. Las entradas pueden adquirirse a través de norteticket.com y en puntos físicos de toda la región: en Corrientes en Que sea RocK (Pellegrini 1501) y Cachete La Unidad (3 de abril 57, Puesto IO); en Resistencia en Cecual (Santa María de Oro 471); en Formosa en Grupo Mozart (España 415); y en Posadas en That Metal Shop (Jujuy 2492).

Festival Vivo se presenta como el mapa sonoro de una generación, un termómetro indispensable de la música argentina contemporánea. Con un line-up amplio en estilos y trayectorias, propone una dinámica que permite el cruce entre lo más fresco de la escena nacional y el pulso del circuito musical de Corrientes y Chaco, generando un diálogo artístico que potencia la identidad de la región.

La grilla reúne a lo mejor y más fresco de la escena argentina: El Plan de la Mariposa, Usted Señalemelo, Peces Raros, La Grecia, Adrián Berra, Lucy Patané y Delfina Campos, quienes conviven con una fuerte presencia regional: Mango Dub, Ale Marasso Band, La Chula, Flor Sandoval, Rotzio y Las Luciérnagas por Corrientes; Mauro Siri y Negroovs desde Chaco. A esto se suma la participación internacional de la banda paraguaya Passiflorx, ampliando la mirada del festival.

Además, la jornada contará con sets de DJs que mantendrán la energía en movimiento: Dj Dnice, Gustijv, Jero Casco, Blood Beatz y La Ofi, completando una programación que equilibra nombres consolidados y proyectos en crecimiento.

El predio se transforma en un ecosistema urbano donde la gastronomía y las intervenciones artísticas acompañan la experiencia más allá de los shows. Más que un festival, es una experiencia que trasciende la música: el cruce perfecto entre generaciones, estilos y ritmos. Un espacio donde lo emergente y lo consagrado conviven sin prejuicios, afianzando el compromiso con la escena local emergente.

Desde la organización confirmaron que la Preventa 1 ya se encuentra totalmente agotada, mientras que los últimos cupos de la Preventa 2 están volando, lo que vaticina un sold out semanas antes del evento. Festival Vivo promete celebrar la música, el encuentro y la diversidad sonora en una jornada única.

Este nuevo festival llega para quedarse y marcar el pulso de una nueva escena. Una invitación a ser parte de su primera historia.

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@festivalvivo

Entradas:

https://norteticket.com/FESTIVAL-VIVO-EN-CORRIENTES/