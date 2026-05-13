Axel celebra su trayectoria con un concierto íntimo en el Teatro Oficial Juan de Vera

Bajo el lema “Así Vivir Tour”, Axel llega a Corrientes en una etapa de profunda madurez artística.

Según el propio músico, este tour representa una elección personal de "quedarse, amar y seguir", compartiendo con sus seguidores las canciones que nacieron tanto en los momentos de luz como en los de sombra.

Es un espectáculo diseñado para mirar a los ojos a su público y agradecer el acompañamiento de tantos años de trayectoria.

Presentación oficial de "Vuelve"

Tras siete años desde su última producción discográfica, el artista lanzó en 2024 “Vuelve”, un álbum compuesto por 12 canciones humanas y potentes.

El show en el Teatro Vera será la oportunidad para que los fans correntinos escuchen por primera vez en vivo el disco completo, sin que falten, por supuesto, los clásicos que lo consagraron como uno de los artistas más populares de habla hispana.

Un presente de éxitos y festivales

Axel llega a la provincia tras un año de intensa actividad, donde realizó más de 70 conciertos en Argentina, Latinoamérica y España en el marco de su "25 Tour".

A principios de este 2026, el cantante ya ha reunido a más de 150.000 personas en grandes festivales y sorprendió recientemente con su versatilidad al presentarse como invitado de Q’Lokura en el Movistar Arena, interpretando una versión cuarteto de su hit "Y qué?".

Información sobre entradas y acceso

El espectáculo está programado para el domingo 18 de octubre a las 21.