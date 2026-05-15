El homenaje a Queen llega a Corrientes: cómo conseguir las entradas para el show en el Teatro Vera

El show “Experiencia Queen” llegará a Corrientes con su “Greatest Hits Tour 2026”, una propuesta dedicada a revivir los clásicos de la legendaria banda británica. La presentación será mañana, desde las 21, en el Teatro Oficial Juan de Vera.

El espectáculo busca recrear con precisión tanto la música como la puesta en escena de los conciertos de Queen. Para eso, los artistas utilizan vestuarios similares a los de la banda e instrumentos originales sobre el escenario.

El repertorio incluirá canciones emblemáticas como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”. La propuesta apunta a fanáticos de distintas generaciones y se presenta como una alternativa para disfrutar en familia.

Entradas

Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial weepas.ar y también en la boletería del Teatro Vera, ubicado en San Juan 637. La atención presencial es de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Trayectoria internacional

“Experiencia Queen” ya realizó presentaciones en importantes salas de Argentina, entre ellas el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde agotó localidades. Además, el espectáculo llegó a escenarios de Uruguay, Paraguay y Chile.

La banda también participó del festival Remind-GNP de Guadalajara, en México, frente a más de 12 mil espectadores. Con ese recorrido, el show se consolidó como uno de los tributos más convocantes dedicados a Queen en la región.