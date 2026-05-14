Un correntino ganó un viaje al Mundial tras pagar en una estación de YPF

Un correntino ganó un viaje al Mundial tras participar de una promoción en una estación de servicio de YPF. La situación se dio en un local Full, donde el hombre fue a desayunar.

Juan Molina pagó mediante la App YPF y accedió a la dinámica de raspaditas. Al descubrir el resultado, no lo podía creer, pero los empleados le confirmaron que había obtenido el premio principal: un viaje a Estados Unidos para presenciar el Mundial 2026.

La propuesta forma parte de una campaña que incentiva el uso de la aplicación oficial en estaciones de servicio. La iniciativa permite acceder a distintos premios a partir de consumos en locales Full.