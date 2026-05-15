Donald Trump destacó “acuerdos comerciales fantásticos” con Xi Jinping tras la reunión en China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que alcanzó “acuerdos comerciales fantásticos” con el presidente chino, Xi Jinping, tras la última reunión bilateral desarrollada en Pekín.

El mandatario estadounidense destacó los resultados del encuentro mientras recorría los jardines de Zhongnanhai, sede central del gobierno chino. “Se obtuvieron muy buenos resultados”, afirmó al referirse a las negociaciones entre ambas potencias.

Por su parte, la Cancillería china confirmó que ambos líderes lograron “una serie de nuevos consensos” en materia comercial, diplomática y de cooperación estratégica. Además, señaló que el entendimiento busca consolidar una relación “estable, saludable y sostenible” entre los dos países durante los próximos años.

Según Beijing, las partes coincidieron en reforzar la comunicación sobre asuntos regionales e internacionales y avanzar en mecanismos para atender “las preocupaciones mutuas” en medio de un escenario global marcado por tensiones geopolíticas.

La reunión también incluyó conversaciones sobre el vínculo de Irán con armas nucleares y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas. China pidió restablecer cuanto antes la navegación en la zona y sostuvo que “la puerta del diálogo” en torno al conflicto en Medio Oriente debe mantenerse abierta.

De acuerdo con la Casa Blanca, Trump y Xi Jinping coincidieron además en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y respaldaron la normalización del tránsito marítimo por Ormuz.

El encuentro abordó además temas vinculados a Taiwán, Ucrania, la tecnología, la península coreana y el acceso de empresas estadounidenses al mercado chino. Desde Beijing afirmaron que la cumbre aportó “estabilidad y certidumbre” en el actual contexto internacional.

Con información de TN.