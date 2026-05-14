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In fraganti

Corrientes: filmaron a vecinos arrojando basura en un lugar no habilitado

Las imagenes difundidas este jueves registraron dos casos en inmediaciones del predio del ex Hipódromo.

Por El Litoral

Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 11:50

Las cámara de seguridad de la Municipalidad de Corrientes volvieron a detectar una infracción ambiental "in fraganti" en la vía pública.

En las imágenes difundidas este jueves se observan dos casos en calle Don Justino 870, inmediaciones del ex Hipódromo.

En el primer caso, una camioneta de doble cabina, color negro, ploteada con el logo de un local comercial, llega al lugar citado donde descarta diversos elementos que no se pueden distinguir.

Resguardado por la maleza del lugar, el conductor aprovecha para dejar residuos en una zona no habilitada.

Por otro lado, se observa a una camioneta color azul de la cual se bajan tres personas.

Los tripulantes descartan residuos transportados en la caja del vehículo, dejando incluso un ropero entero.

Ante esta situación, la comuna informó que viene realizando fuertes controles en diferentes puntos de la ciudad para evitar la formación de minibasurales.

Para ello, se está coordinando el uso de las cámaras de seguridad, herramienta clave para identificar y sancionar a los responsables de estas acciones.
 

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