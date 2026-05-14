Regatas visita a Ferro sin margen para equivocarse

Los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 tendrán continuidad este viernes. Regatas Corrientes visitará a Ferro Carril Oeste con la obligación de ganar para no quedar eliminado de la presente temporada.

El cuarto punto de la serie se disputará en el estadio Héctor Echart del barrio porteño de Caballito este viernes desde las 20.05 con televisación por DirecTV.

La eliminatoria favorece a Ferro 2 a 1 después del muy bien triunfo que logró el miércoles en “La Bombonerita”, donde hizo las veces de local porque su estadio estaba con refacciones, 90 a 75.

El tercer punto fue diferente a los dos disputados en Corrientes (un triunfo por equipo, pero con partidos equilibrados). Regatas fue dominado en el principio del partido (llegó a perder 16 a 2) cuando no pudo controlar los ataques de Emiliano Lezcano (terminó con 29 puntos).

Después corrigió la defensa, le bajó el goleo al rival, perno nunca pudo imponer su ritmo de juego. Así, los primeros 20 minutos quedaron a favor de Ferro 40 a 33.

En el complemento, Ferro mantuvo su intensidad frente a un Regatas que no encontró respuestas ni atrás ni adelante. La presión del verdolaga provocó 16 pérdidas en el equipo correntino.

Otra diferencia clave fue la efectividad en los tiros de tres puntos, mientras Ferro llegó al 52% (12 de 23) tirando menos, Regatas se quedó con un 32% (10 de 31).

“Tenemos que defender duro para ponerlos en un score bajo, si nosotros logramos mantenerlos debajo de los 70 puntos seguramente tengamos chances en el juego que se viene”, sostuvo Leandro Ramella, DT de Regatas antes de viajar a Capital Federal.

En el tercer punto no pudo lograr ese objetivo pero ahora Regatas quedó sin margen para el error. Ahora necesita un triunfo para igualar la serie y forzar a un quinto partido que se jugará en Corrientes, el lunes 18.

En tanto que si este viernes, el vencedor es el equipo de Caballito, la eliminatoria concluirá y el local se instalará en las semifinales de la Liga.

