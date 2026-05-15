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Las noticias más importantes del 15 de mayo

Por El Litoral

Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 07:16

Hallaron muerto en el río Paraná a un joven correntino

La Unne renovó autoridades en sus facultades y se encamina a la elección de rector

Quién es Cairo, el perro correntino que busca, rescata y brilla en latinoamérica

Condenaron a un hombre a 12 años de prisión por abuso sexual a una adolescente

La inflación de abril fue de 2,6%, cortó una racha de diez meses seguidos sin bajar y acumula 12,3% en el año

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