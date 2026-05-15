Las noticias más importantes del 15 de mayo

Hallaron muerto en el río Paraná a un joven correntino
La Unne renovó autoridades en sus facultades y se encamina a la elección de rector
Quién es Cairo, el perro correntino que busca, rescata y brilla en latinoamérica
Condenaron a un hombre a 12 años de prisión por abuso sexual a una adolescente
La inflación de abril fue de 2,6%, cortó una racha de diez meses seguidos sin bajar y acumula 12,3% en el año
Dos correntinos llevaban una carga ilegal de celulares por $80 millones en un auto
Otra ciudad correntina se suma a la regulación de monopatines pero agudiza los requisitos
Plan Compromiso por la Matemática en Corrientes: qué es y cómo se implementará