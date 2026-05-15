Tan Biónica: el fenómeno pop llega a Corrientes con su gira “El Regreso”

Corrientes se prepara para recibir el evento musical del año. En el marco de su gira nacional, Tan Biónica desembarcará en la ciudad el próximo sábado 31 de octubre en el Estadio Boca Unidos, marcando el reencuentro de la banda con su público tras una década de espera.

En una nueva coproducción entre Harlem, Loma Vista y De la Estrella Producciones, el show llega con una puesta en escena de nivel internacional para presentar oficialmente su nuevo álbum de estudio, "El Regreso". Este trabajo, que ya es un éxito global, cuenta con colaboraciones de figuras como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, reafirmando la vigencia de la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.

El recital promete ser un viaje emocional que combinará las nuevas composiciones con aquellos clásicos que ya son himnos generacionales. Tras haber agotado estadios en Latinoamérica y España con más de 500.000 tickets vendidos, y con una serie de shows previstos en el Estadio Vélez para este 2026, la llegada de Tan Biónica a Corrientes se posiciona como una oportunidad única para la región.

Información sobre entradas

La venta de entradas iniciará el próximo lunes 18 de mayo a través de la plataforma oficial de venta.

● Punto de venta digital: feverup.com

● Precio: Entradas desde $90.000.

Sobre Tan Biónica

Tan Biónica es una de las bandas más influyentes y queridas del pop rock argentino de las últimas décadas.

Con canciones que marcaron a toda una generación y se transformaron en clásicos, el grupo construyó una identidad única, combinando melodías pegadizas, letras emotivas y una fuerte conexión con su público.

A lo largo de su carrera, Tan Biónica logró trascender modas y épocas, consolidando un vínculo con su público que se mantiene intacto hasta hoy. En 2023 regresaron a los escenarios, luego de un impasse de 8 años, con el tour “La Última Noche Mágica”, que contó con más de 500 mil tickets vendidos en Latinoamérica y España.

Actualmente se encuentran presentando su nuevo álbum “El Regreso”, que cuenta con las colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El 2026 tendrá sus primeros shows de presentación del álbum en el Estadio Vélez los días 27, 28 y 29 de abril.